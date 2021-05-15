Кержаков объявил об уходе из «Томи»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков на пресс-конференции после заключительного матча ФНЛ объявил, что покидает команду.
Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил руководству, что не остаюсь здесь на следующий год. Причины говорить не буду, назвал их руководству, это останется между нами. Я лишь хочу сказать большое спасибо всем. Хочется поблагодарить болельщиков. Именно их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах — самая лучшая оценка для нас. То, что их стало больше, как они горячо начали поддерживать — ребята это чувствуют. С весны я слышал слова благодарности от болельщиков в городе. Они тепло отнеслись ко мне здесь.
Хочется сказать спасибо Сергею Анатольевичу Жвачкину, который доверил мне принять команду. Это был мой первый опыт во взрослом профессиональном футболе. Можно лучше оценить себя после полноценных сборов, а не когда ты с головой бросаешься в команду, идущую на последнем месте. Очень мало кто верил, что мы сможем до конца бороться. Но я благодарен ребятам — это самое главное. Благодаря им я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после. После сборов я почувствовал, что такое настоящий коллектив единомышленников, которые всегда будут делать то, чтобы добиться максимального результата. Мы сделали практически всё, что могли. Если по результатам последних 16 матчей мы находимся в восьмерке примерно, это и отображает силу этой команды. Так получилось, что нам чуть-чуть не хватило. Мы понимаем где. К сожалению, там не хватило лишь немножко. Надеюсь и уверен, что футбол благодарит тех, кто отдает себя полностью. «Томь» весной отдала себя полностью. Она заслуживает быть в ФНЛ. Хочу сказать большое спасибо всем за то, что здесь я почувствовал, что такое настоящий профессиональный футбол, что такое любовь болельщиков ко мне как к тренеру. К сожалению, сезон состоит не только из одного отрезка. В первом мы были действительно отвратительны.
По итогам нынешнего сезона «Томь» заняла 18-е место в ФНЛ.
Но Сане за работу респект.
Но Сане за работу респект.