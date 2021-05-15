Кержаков объявил об уходе из «Томи»

Главный тренер «Томи» на пресс-конференции после заключительного матча ФНЛ объявил, что покидает команду.

Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил руководству, что не остаюсь здесь на следующий год. Причины говорить не буду, назвал их руководству, это останется между нами. Я лишь хочу сказать большое спасибо всем. Хочется поблагодарить болельщиков. Именно их поведение на трибунах, поддержка в последних матчах — самая лучшая оценка для нас. То, что их стало больше, как они горячо начали поддерживать — ребята это чувствуют. С весны я слышал слова благодарности от болельщиков в городе. Они тепло отнеслись ко мне здесь.