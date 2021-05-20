Эллардайс покинет пост главного тренера «Вест Бромвича»

Главный тренер «Вест Бромвича» после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в матче 37-го тура АПЛ объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

«Вест Бромвич» сделал мне щедрое предложение, что говорит об амбициях клуба. После серьёзных раздумий я решил не принимать это предложение.

Я считаю, что сейчас клубу необходима стабильность и последовательность, а для этого, на мой взгляд, лучше всего подойдёт молодой и амбициозный тренер, который сможет вернуть нас туда, где мы должны находиться как прижившийся в Премьер-Лиге клуб.