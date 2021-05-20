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Эллардайс покинет пост главного тренера «Вест Бромвича»

20 мая 2021, 01:09

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс после поражения от «Вест Хэма» (1:3) в матче 37-го тура АПЛ объявил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

«Вест Бромвич» сделал мне щедрое предложение, что говорит об амбициях клуба. После серьёзных раздумий я решил не принимать это предложение.

Я считаю, что сейчас клубу необходима стабильность и последовательность, а для этого, на мой взгляд, лучше всего подойдёт молодой и амбициозный тренер, который сможет вернуть нас туда, где мы должны находиться как прижившийся в Премьер-Лиге клуб.

«Вест Бромвич» занимает предпоследнее место в чемпионате Англии и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе.

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Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук
20 мая в 06:00
проблемы таких клубов не в том что тренер плохой
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 04:37
Шансов удержаться в АПЛ изначально не было.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 мая в 01:27
Результата нет, можно и уйти.
1bear
1bear
20 мая в 01:20
...ну а что - вылетели - можно уходить...
ОПС
ОПС
20 мая в 01:19
Пусть ему будет дорога хорошей.
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