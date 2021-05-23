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У Кокорина одно касание в чужой штрафной за 4 матча в Серии А

23 мая 2021, 11:16

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле спустя два с половиной месяца, отыграв концовку второго тайма в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне» (0:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард провёл на поле 4 матча (суммарно 91 минута). На счету Кокорина 0 голов и 0 ударов по воротам (0 xG), а также 0 голевых передач и 0 передач под удар (0.01 xA). Российский футболист совершил 30 передач, 25 из которых были точными, и выиграл одну верховую дуэль из пяти. У Кокорина 0 попыток дриблинга и одно касание в чужой штрафной.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:02
и это уже неплохо !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Знатог (раскрыть)
24 мая в 16:26
Молодец. В точку. А то все видят только один аспект игры футболиста - в нашем случае Кокорина: сколько раз коснулся мяча, сколько передач, ударов по воротам ... И забывают, что футбол многогранен и состоит не только из перечисленных в статье ТТД Александра. О многом забывают для красного словца в своих комментариях.
David Young
David Young ответ meruzhan1950hakobyan (раскрыть)
24 мая в 10:30
Разве не он сам, по большей части, виновен в своем футбольном падении?
alexgurzan
alexgurzan ответ SAFqwer (раскрыть)
23 мая в 21:16
.
Знатог
Знатог
23 мая в 21:13
А игра без мяча где? Большую часть матча игроки играют без мяча. Где статистика данного аспекта игры?
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 20:03
Нормально, чо!
SAFqwer
SAFqwer
23 мая в 19:48
Ничего страшного в след. сезоне будет 2-3 касания...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
23 мая в 19:30
91 минута за четыре матча. Неполных 23 мин. за матч. Травмы, новая команда. Когда выходишь на замену, надо ещё суметь вписаться в игру, осмотреться на поле и почувствовать партнёров. Кокорин, кроме того, не игрок штрафной. Вся его игра строится до неё с постепенным набором скорости перед входом в штрафную. Мы не знаем, как с ним взаимодействовали партнёры, а это очень важно в оценке игры Александра. Учитывая всё перечисленное, ругать его не стОит. Ему самому надо терпеть и ждать, а нам - быть объективными в оценке его игры.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
23 мая в 19:18
Не царское это дело с мячом бегать. Время идет, деньги капают.)))))
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan
23 мая в 19:14
ну, угробили же парня,скоты,и радуются!
valt134
valt134
23 мая в 18:05
МДА... «Со стулом» у Александра статистика была бы совершенно другой. Как сказал бы Леонид Якубович:»Стул в студию!!! (Вернее на поле).
valt134
valt134
23 мая в 17:58
Поразила статистика... Я думал, что так не бывает.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 мая в 17:49
че за касание один раз? арбитра стулом кюл?)))
Храневец
Храневец
23 мая в 17:05
Не главное как играть ,главное сколько за это получать !!!!!
Верг
Верг
23 мая в 17:00, ред.
Коснулся и можно в отпуск на сицилию или по старинке в монте карло с паоло мамайо и ручным персональным онанистом
Шуnя771
Шуnя771
23 мая в 16:55
Не показатель...

Пеле за всю карьеру в среднем мячом владел несколько секунд, но!
Рязань 062
Рязань 062
23 мая в 16:38
величайший футболер современности.
roma33rus
roma33rus
23 мая в 16:36
Так 79аться нужно уметь....
berda2003
berda2003
23 мая в 16:09, ред.
скоро онаниста обгонит по упоминаниям, во всех российских сми..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 мая в 15:52
В Италии уже хотят натурализовать Сашку для сборной...
kts99
kts99
23 мая в 15:38
Круто
13 RUS
13 RUS
23 мая в 15:19
Это восхитительно
praporchik zadov
praporchik zadov
23 мая в 15:04
Надо в сборную его....
pomor45
pomor45
23 мая в 15:03
Это одно касание Кокорина не касается его "таланта", так и не раскрытого 24ами, коих, как оказалось и за бугром достаточно. Он просто соизволил коснуться, а мог и этого не делать.
Caniggia
Caniggia ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 мая в 14:56
Наслаждаются игрой виртуоза с открытыми ртами, аж словечко сказать не могут!
dzvinka
dzvinka
23 мая в 14:56
0-0-0-0-0-0-0-0-0,01-0-0-0-0-0
Кококоооо-о-оо-ооо-оооо стабилен как никогда
это не стулом в кафешке махать с братишкой шакаленышем
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
23 мая в 14:34
Нужно стулья на поле выставить, тогда касаний увеличится в разы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 мая в 14:30
Есть неприкасаемые...
А Саня "однокасаемый"...
Единожды коснувшийся...однажды прикоснувшийся....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
23 мая в 14:28
Спасибо..
протон1
протон1
23 мая в 14:27
ну оставьте вы пацана. дайте ему отдохнуть после тюряги
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