У Кокорина одно касание в чужой штрафной за 4 матча в Серии А

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23 мая 2021, 11:16

Нападающий «Фиорентины» вышел на поле спустя два с половиной месяца, отыграв концовку второго тайма в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне» (0:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард провёл на поле 4 матча (суммарно 91 минута). На счету Кокорина 0 голов и 0 ударов по воротам (0 xG), а также 0 голевых передач и 0 передач под удар (0.01 xA). Российский футболист совершил 30 передач, 25 из которых были точными, и выиграл одну верховую дуэль из пяти. У Кокорина 0 попыток дриблинга и одно касание в чужой штрафной.