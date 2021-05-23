У Кокорина одно касание в чужой штрафной за 4 матча в Серии А

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле спустя два с половиной месяца, отыграв концовку второго тайма в матче 38-го тура Серии А против «Кротоне» (0:0).
В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард провёл на поле 4 матча (суммарно 91 минута). На счету Кокорина 0 голов и 0 ударов по воротам (0 xG), а также 0 голевых передач и 0 передач под удар (0.01 xA). Российский футболист совершил 30 передач, 25 из которых были точными, и выиграл одну верховую дуэль из пяти. У Кокорина 0 попыток дриблинга и одно касание в чужой штрафной.
0 — Александр Кокорин 🇷🇺 в Серии А в сезоне-2020/21:— OptaIvan (@OptaIvan) May 23, 2021
- 4 матча (суммарно 91 минута)
- 0 голов, 0 ударов (0 xG)
- 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA)
- 25/30 точных передач
- 1/5 выигранных единоборств
- 0 попыток дриблинга, 1 касание в чужой штрафной
Разочарование. pic.twitter.com/ylNe3Tpi9z