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«Атлетико» завоевал 8-й трофей под руководством Симеоне

22 мая 2021, 21:37

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в заключительном туре чемпионата Испании сезона-2020/21 и стал чемпионом страны.

«Матрасники» завоевали 8-й трофей под руководством главного тренера Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавил «атлети» в декабре 2011 года.

Во главе с Эль Чоло «Атлетико» два раза побеждал в чемпионате Испании (2014, 2021), дважды «брал» Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также отмечал триумф в Кубке Испании (2013) и Суперкубке Испании (2014).

Также «Атлетико» дважды доходил до финала Лиги чемпионов под руководством Диего (2014, 2016).

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Все комментарии
xien_8686
xien_8686
23 мая в 13:33
Всех фанатов Атлетико. с чемпионством а кто то без трофея в сторонке, судейство обвиняютю
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
23 мая в 07:21
До Симионе Атлетико был середняком Ла Лиги!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 05:57
Отличное достижение Диего.
Владимир 77
Владимир 77
23 мая в 00:04
С Победой!Заслужили!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 22:20
Призам в шкафчике скоро будет тесно. Атлетико с заслуженной победой!!! А Диего не останавливаться на достигнутом и вместе с командой покорять новые вершины.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
22 мая в 22:11
Неплохо, но, учитывая тотальный провал "Реала" и "Барселоны", Эль Чоло скорее с трудом взял и чуть не потерял то, что должен был брать легко.

При этом от ЛЧ он все дальше, как бы не хотели комментаторы ниже, тотальный антифутбол в плей-офф ЛЧ год от года в исполнении "Атлетико" продолжается.

Если бы не суперслучайная победа над "Ливерпулем" в прошлом году (им обстучали все штанги, а потом игроки "Ливерпуля" сами привезли грубо), то их слава в ЛЧ была бы совсем померкшей.

Так что смотрим очередной сезон, будет ли "Атлетико" как-то меняться или стагнировать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 мая в 22:09, ред.
Утереть "Реалу" нос за последний тайм дорогого стоит!
УЕСКА
УЕСКА
22 мая в 22:07
Отличный тренер. Теперь пора бы и на ЛЧ замахнуться!
Ozabot
Ozabot
22 мая в 21:55
Пора брать ЛЧ!
beefs
beefs
22 мая в 21:43
С чем его и поздравляем...
Ironigor
Ironigor
22 мая в 21:38
Мои поздравления Атлетико !!!
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