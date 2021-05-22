«Атлетико» завоевал 8-й трофей под руководством Симеоне

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22 мая 2021, 21:37

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в заключительном туре чемпионата Испании сезона-2020/21 и стал чемпионом страны.

«Матрасники» завоевали 8-й трофей под руководством главного тренера . Аргентинский специалист возглавил «атлети» в декабре 2011 года.

Во главе с Эль Чоло «Атлетико» два раза побеждал в чемпионате Испании (2014, 2021), дважды «брал» Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также отмечал триумф в Кубке Испании (2013) и Суперкубке Испании (2014).

Также «Атлетико» дважды доходил до финала Лиги чемпионов под руководством Диего (2014, 2016).