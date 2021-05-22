«Атлетико» завоевал 8-й трофей под руководством Симеоне

«Атлетико» обыграл «Вальядолид» в заключительном туре чемпионата Испании сезона-2020/21 и стал чемпионом страны.
«Матрасники» завоевали 8-й трофей под руководством главного тренера Диего Симеоне. Аргентинский специалист возглавил «атлети» в декабре 2011 года.
Во главе с Эль Чоло «Атлетико» два раза побеждал в чемпионате Испании (2014, 2021), дважды «брал» Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также отмечал триумф в Кубке Испании (2013) и Суперкубке Испании (2014).
Также «Атлетико» дважды доходил до финала Лиги чемпионов под руководством Диего (2014, 2016).
При этом от ЛЧ он все дальше, как бы не хотели комментаторы ниже, тотальный антифутбол в плей-офф ЛЧ год от года в исполнении "Атлетико" продолжается.
Если бы не суперслучайная победа над "Ливерпулем" в прошлом году (им обстучали все штанги, а потом игроки "Ливерпуля" сами привезли грубо), то их слава в ЛЧ была бы совсем померкшей.
Так что смотрим очередной сезон, будет ли "Атлетико" как-то меняться или стагнировать?
При этом от ЛЧ он все дальше, как бы не хотели комментаторы ниже, тотальный антифутбол в плей-офф ЛЧ год от года в исполнении "Атлетико" продолжается.
Если бы не суперслучайная победа над "Ливерпулем" в прошлом году (им обстучали все штанги, а потом игроки "Ливерпуля" сами привезли грубо), то их слава в ЛЧ была бы совсем померкшей.
Так что смотрим очередной сезон, будет ли "Атлетико" как-то меняться или стагнировать?