«Реал» остался без трофеев впервые с сезона-2009/10

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22 мая 2021, 23:10

«Реал» завершил сезон в чемпионате Испании на втором месте.

Ранее мадридский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).

В январе мадридцы вылетели из Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2). В этом же месяце «сливочные» проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2).

Таким образом, команда Зинедина Зидана закончила этот сезон без трофеев.

«Реал» не смог взять ни одного трофея впервые с сезона-2009/10. Тогда командой руководил Мануэль Пеллегрини.