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«Реал» остался без трофеев впервые с сезона-2009/10

22 мая 2021, 23:10

«Реал» завершил сезон в чемпионате Испании на втором месте.

Ранее мадридский клуб покинул Лигу чемпионов на стадии 1/2 финала, уступив «Челси» по сумме двух матчей (1:1, 0:2).

В январе мадридцы вылетели из Кубка Испании, уступив «Алькояно» (1:2). В этом же месяце «сливочные» проиграли «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании (1:2).

Таким образом, команда Зинедина Зидана закончила этот сезон без трофеев.

«Реал» не смог взять ни одного трофея впервые с сезона-2009/10. Тогда командой руководил Мануэль Пеллегрини.

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Источник: Твиттер ESPN FC
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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 мая в 17:15
Вот тебе и лысый физрук. С Роном ему было легче и деньгами Переса. Сейчас у последнего дырка в бюджете. 😀😁
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
23 мая в 09:11
Не взял трофеи, зато везде выше Барсы
xien_8686
xien_8686
23 мая в 07:24, ред.
Ухаха без трофея.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
23 мая в 06:09
Ну что же, бывает
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 мая в 06:02
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 мая в 05:48
    Бывает и такое, хотя серебро это тоже трофей.
    амурец
    амурец
    23 мая в 01:17
    ну бывает, хотя в ЛЛ Реал сам виноват, теряя очки на ровном месте
    ABir
    ABir
    23 мая в 00:39
    Для таких команд, как Реал даже второе место - неудача. В следующем сезоне можно все поправить, ведь состав-то супер
    NOVA
    NOVA
    23 мая в 00:18
    че не хватило Реалу?? ну в кубке сами виноваты и особенно в лч!! ну вот вот в лиге как их судьи занижали, эт я уж не знаю, столько потерь очков, пипец!! уже за 2-3 тура до конца могли бы быть первыми!!!
    stanichnik
    stanichnik
    22 мая в 23:52, ред.
    В этой статье отдельной конвой выделена роль Зидана в отсутствии трофеев у мадридского Реала в этом розыгрыше Ла Лиги. Но хочется заступиться за Главного тренера "сливочных", под его непосредственным руководством Реал ещё недавно трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов, в то время, как ни одному из великих тренеров современности не удавалось взять даже дважды этот трофей. Но кроме ЛЧ он дважды подряд брал Супер Кубки УЕФА и побеждал в клубных чемпионатах мира. А в испанских чемпионатах два золота и два Суперкубка. В любом случае Зинедин Зидан оставил ярчайший след в истории Реала и как игрок и особенно, как Главный тренер.
    Project Pandora
    Project Pandora
    22 мая в 23:37
    Учитывая постоянную череду травм огромного количества игроков, я не могу назвать результаты сезона неудовлетворительными. Реал и так прыгнул выше головы, хотя где-то немного и не везло.
    Per4ick
    Per4ick
    22 мая в 23:36
    я так понимаю говорится именно о всех трофеях ведь в сезонах 2012/2013 и 2014/2015 или 2018/2019 тоже не было трофеев (Ла лига, кубок короля, ЛЧ) но были трофеи по типу суперкубка испании или клубного чемпионата мира
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