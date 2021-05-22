Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, Аспас — лучший ассистент

В чемпионате Испании окончательно сформировался топ бомбардиров и ассистентов сезона-2020/21.
Лучшим бомбардиром Примеры стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший 30 голов в 35 матчах. Аргентинский игрок стал лучшим голеадором турнира пятый раз подряд.
Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реал») и Жерар Морено («Вильярреал») — оба забили по 23 гола. Третий — Луис Суарес, забивший за «Атлетико» 21 гол.
Лучший ассистент по итогам сезона — нападающий «Сельты» Яго Аспас, сделавший 13 голевых передач.
Второе место поделили Месси и Маркос Льоренте («Атлетико») — по 11 ассистов. Третье место у Янника-Феррейры Карраско («Атлетико»), Тони Крооса («Реал») и Хорхе де Фрутоса («Леванте») — 10 голевых передач.
В нашем чемпионате это Ларссон и Азмун, тащеры своих команд, а не добивалы как сюба
В нашем чемпионате это Ларссон и Азмун, тащеры своих команд, а не добивалы как сюба