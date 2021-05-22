ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2020/2021

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, Аспас — лучший ассистент

22 мая 2021, 22:21

В чемпионате Испании окончательно сформировался топ бомбардиров и ассистентов сезона-2020/21.

Лучшим бомбардиром Примеры стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший 30 голов в 35 матчах. Аргентинский игрок стал лучшим голеадором турнира пятый раз подряд.

Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реал») и Жерар Морено («Вильярреал») — оба забили по 23 гола. Третий — Луис Суарес, забивший за «Атлетико» 21 гол.

Лучший ассистент по итогам сезона — нападающий «Сельты» Яго Аспас, сделавший 13 голевых передач.

Второе место поделили Месси и Маркос Льоренте («Атлетико») — по 11 ассистов. Третье место у Янника-Феррейры Карраско («Атлетико»), Тони Крооса («Реал») и Хорхе де Фрутоса («Леванте») — 10 голевых передач.

Все новости
«Венеция» впервые за 20 лет вышла в Серию А
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд
Вчера, 12:14 Комментарии9
Выдающаяся еврокубковая серия испанских клубов: выиграли все свои 20 финалов ЛЧ и ЛЕ за последние 20 лет 
Вчера, 11:59Александр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии13
Десять последних трофеев Лиги Европы выиграли представители двух стран
Вчера, 09:44 Комментарии11
СлухиВильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок
Вчера, 08:22 Комментарии13
Кавани — самый возрастной автор гола МЮ в финале еврокубков
26 мая Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ амурец (раскрыть)
23 мая в 17:20
К тому что этих голов Месси хватило бы на чемпионство, не будь матраса и сливок. ☺️
League1
League1
23 мая в 11:19
Как обычно весь сезон набивал стату на слабачках.
амурец
амурец ответ Funny_Smailik (раскрыть)
23 мая в 07:18
это ты вообще к чему?
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ амурец (раскрыть)
23 мая в 06:15
Ты так пишешь будто Ла Лига чемпионат одной команды, типа там где играет Мбаппе, Левандовский и Роналду. 😀
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 мая в 06:14
Пятый раз подряд лучший голеадор, еще и ассистент. Где вы такого найдете хейтеры?! Однозначно лучший игрок планеты на данный момент это - Лео Месси! И всегда он был, как начал играть. Стабильность - залог качества. 😀
амурец
амурец
23 мая в 00:59
ну и что они стоят эти его 30 голов
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
22 мая в 22:44
Надо запретить Месси менять сильных друзей на гризманов
sv_1969
sv_1969
22 мая в 22:40
Мастерство не пропьешь
25процентный клоун
25процентный клоун
22 мая в 22:38
Яркое подтверждение того, что статистика далеко не всегда даёт истинную картину, чего стоят голы Месси и ассисты против голов Суареса? Большинство голов Суареса решающие.
В нашем чемпионате это Ларссон и Азмун, тащеры своих команд, а не добивалы как сюба
Beka_byaka
Beka_byaka
22 мая в 22:38, ред.
Надо просто запретить Месси забивать, оттянуть его к середине поля, и пару забивных скоростных снайперов в штрафную соперника. Минимум 30 голевых за сезон под конец карьеры отдаст. А потом пусть идёт на пенсию.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 22:24
Яркое подтверждение того, что один в поле не воин.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100