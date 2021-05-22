Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, Аспас — лучший ассистент

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22 мая 2021, 22:21

В чемпионате Испании окончательно сформировался топ бомбардиров и ассистентов сезона-2020/21.

Лучшим бомбардиром Примеры стал форвард «Барселоны» , забивший 30 голов в 35 матчах. Аргентинский игрок стал лучшим голеадором турнира пятый раз подряд.

Второе место поделили форварды Карим Бензема («Реал») и Жерар Морено («Вильярреал») — оба забили по 23 гола. Третий — Луис Суарес, забивший за «Атлетико» 21 гол.

Лучший ассистент по итогам сезона — нападающий «Сельты» , сделавший 13 голевых передач.

Второе место поделили Месси и Маркос Льоренте («Атлетико») — по 11 ассистов. Третье место у Янника-Феррейры Карраско («Атлетико»), Тони Крооса («Реал») и Хорхе де Фрутоса («Леванте») — 10 голевых передач.