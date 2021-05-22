Шомуродов забил 5 голов в последних 6 матчах в Серии А

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22 мая 2021, 22:36

«Дженоа» встречается с «Кальяри» (1:0, перерыв) в матче 38-го тура Серии А.

На 15-й минуте матча счет открыл форвард генуэзцев после передачи хавбека Николо Ровеллы.

В последних шести матчах узбекистанский игрок, ранее выступавший за «Ростов», забил пять голов.

Всего Шомуродов в текущем розыгрыше Серии А забил 8 мячей.