Шомуродов забил 5 голов в последних 6 матчах в Серии А

«Дженоа» встречается с «Кальяри» (1:0, перерыв) в матче 38-го тура Серии А.
На 15-й минуте матча счет открыл форвард генуэзцев Элдор Шомуродов после передачи хавбека Николо Ровеллы.
В последних шести матчах узбекистанский игрок, ранее выступавший за «Ростов», забил пять голов.
Всего Шомуродов в текущем розыгрыше Серии А забил 8 мячей.
У Шомы игрового времени достаточно, чтобы дальше прогрессировать в конкуренции с сильными игроками итальянского чемпа.
Но время неумолима. Если Дженоа не усилятся в ТО, может правильно будет искать другой клуб.
У Шомы игрового времени достаточно, чтобы дальше прогрессировать в конкуренции с сильными игроками итальянского чемпа.
Но время неумолима. Если Дженоа не усилятся в ТО, может правильно будет искать другой клуб.
Рад за пацана!
Рад за пацана!
Продолжает пусть в том же духе и главное - без травм.
Продолжает пусть в том же духе и главное - без травм.