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Шомуродов забил 5 голов в последних 6 матчах в Серии А

22 мая 2021, 22:36
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаМатч завершен

«Дженоа» встречается с «Кальяри» (1:0, перерыв) в матче 38-го тура Серии А.

На 15-й минуте матча счет открыл форвард генуэзцев Элдор Шомуродов после передачи хавбека Николо Ровеллы.

В последних шести матчах узбекистанский игрок, ранее выступавший за «Ростов», забил пять голов.

Всего Шомуродов в текущем розыгрыше Серии А забил 8 мячей.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 15:13
практически Холанд !
azkan
azkan
23 мая в 10:11
Клуб выполнил программу минимум и остался в сериале.
У Шомы игрового времени достаточно, чтобы дальше прогрессировать в конкуренции с сильными игроками итальянского чемпа.
Но время неумолима. Если Дженоа не усилятся в ТО, может правильно будет искать другой клуб.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 07:06
Молодец парень! Не случайно сразу попал в основу.
St David
St David
23 мая в 04:27
Знай наших!
ЧиП
ЧиП
23 мая в 00:12
Пусть позвонит Кокорину, даст совет!
feris1
feris1
22 мая в 23:54
Красава!
Рад за пацана!
1bear
1bear
22 мая в 23:44
в следующем сезоне ждём ещё больше голов и красивой игры !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 мая в 23:25
Похоже, что Элдор окончательно адаптировался в Италии. Молодец парень.
Продолжает пусть в том же духе и главное - без травм.
Ислам0926
Ислам0926
22 мая в 23:17
Думаю в следующем году больше 15 забьет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 22:52
Кокоша удивлён: зачем забивать голы, если можно сидя на больничном бабло грести...
d_fincher
d_fincher
22 мая в 22:39, ред.
Роналду напрягся: Что, б..я, еще за Shamurodow ?
STVA 1
STVA 1
22 мая в 22:38
Красава Элдор!
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