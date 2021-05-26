Гвардиола может вернуться в «Барселону», если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может вернуться в родной клуб.
Как сообщается, испанский специалист является приоритетным тренером для президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Проблемой является тот факт, что у Пепа есть ещё два года по контракту с «Манчестер Сити».
Лапорта считает, что если Гвардиола выиграет Лигу чемпионов с «горожанами», ему удастся убедить Пепа вернуться в «Барселону». Президент каталонской команды надеется убедить Гвардиолу в том, что он достиг своего пика с «Манчестер Сити», одержав победу в ЛЧ.
Напомним, что ещё одним кандидатом на замену Рональду Куману является главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Он(Пеп), посадив на лавку всех нападающих лентяев для перевоспитания (не у каждого тренера могут быть такие яйца, чтоб вывести команду на важные игры без напов), тем самым показал кто в доме хозяин, подобрав наконец правильного защитника (что привело к очень показательной игре в обороне), всем и вся доказал, что тренер высокого, а может и самого высокого уровня. Победа в ЛЧ это только подтвердит.
Величие Пепа укрепится тем что нет никаких предпосылок, что на след сезоне МС развалится как Ливерпуль в этом из-за травм, так как даже в отсутствии ключевого ДеБрюне, на большую сцену вышел Гюндоган, и не мало важную роль сыграл в победных матчах.
Барселоне нужен Тен Хаг и пол состава Аякса. И никто другой. А так, что имеем то имеем.
Он(Пеп), посадив на лавку всех нападающих лентяев для перевоспитания (не у каждого тренера могут быть такие яйца, чтоб вывести команду на важные игры без напов), тем самым показал кто в доме хозяин, подобрав наконец правильного защитника (что привело к очень показательной игре в обороне), всем и вся доказал, что тренер высокого, а может и самого высокого уровня. Победа в ЛЧ это только подтвердит.
Величие Пепа укрепится тем что нет никаких предпосылок, что на след сезоне МС развалится как Ливерпуль в этом из-за травм, так как даже в отсутствии ключевого ДеБрюне, на большую сцену вышел Гюндоган, и не мало важную роль сыграл в победных матчах.
Барселоне нужен Тен Хаг и пол состава Аякса. И никто другой. А так, что имеем то имеем.
Команду создаёт именно тренер. МС сделал два состава только по одной причине, чтобы держаться на плаву на длинной дистанции. Чтобы выдерживать нагрузки АПЛ. Ну нету у них явных ярких звёзд. За 200 млн $.
У них есть команда.
Команду создаёт именно тренер. МС сделал два состава только по одной причине, чтобы держаться на плаву на длинной дистанции. Чтобы выдерживать нагрузки АПЛ. Ну нету у них явных ярких звёзд. За 200 млн $.
У них есть команда.