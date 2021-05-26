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Гвардиола может вернуться в «Барселону», если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ

26 мая 2021, 17:24

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может вернуться в родной клуб.

Как сообщается, испанский специалист является приоритетным тренером для президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Проблемой является тот факт, что у Пепа есть ещё два года по контракту с «Манчестер Сити».

Лапорта считает, что если Гвардиола выиграет Лигу чемпионов с «горожанами», ему удастся убедить Пепа вернуться в «Барселону». Президент каталонской команды надеется убедить Гвардиолу в том, что он достиг своего пика с «Манчестер Сити», одержав победу в ЛЧ.

Напомним, что ещё одним кандидатом на замену Рональду Куману является главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
26 мая в 22:23
значит бум болеть за МС, а артета пусть тренирует леванте
vastudio
vastudio
26 мая в 22:03
Про Артету надеюсь была шутка?)))
kella
kella
26 мая в 21:51
Как раз чтобы доказать всем и себе что тренер главная фигура в команде Пепу и нужно идти против ветра. А в ман.сити ему уже будет не интересно. Здесь всевожможных высот он достиг, также как и в Барселоне в свое время и также как Зидан единажды в Реале.
peppery
peppery ответ Илья85 (раскрыть)
26 мая в 21:36
Один хрен с альтернативой туговато
Dauletbek
Dauletbek
26 мая в 21:10
С МС легче выигрывать. Сейчас мало, кто рискнёт в Барсу
hoper
hoper ответ Beka_byaka (раскрыть)
26 мая в 20:28
Даже если Пэп не выиграет в воскресенье ЛЧ он всё равно уже великий тренер.Отрицать это может только глупец
Илья85
Илья85 ответ Beka_byaka (раскрыть)
26 мая в 20:03
Тен Хаг нужен был пару сезонов назад ,а сейчас уже чуть поздновато
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Klaus-S (раскрыть)
26 мая в 19:27
Набрать дорогих игроков не есть создать сильную команду а может и сложнее это сделать чем в ином случае, характер каждого, капризы, вынужденно ставить в основу из-за рекламной состовляющей итд итп.

Команду создаёт именно тренер. МС сделал два состава только по одной причине, чтобы держаться на плаву на длинной дистанции. Чтобы выдерживать нагрузки АПЛ. Ну нету у них явных ярких звёзд. За 200 млн $.
У них есть команда.
Gahi
Gahi
26 мая в 19:27
Учитывая то что Гвардиола с Каталонии то вполне возможно после того как Манчестер Сити выиграет Лигу Чемпионов Хосеп поможет, как и в свой первый приход в главную команду тренером Барселоны. Тогда Гвардиола сразу убрал многих футболистов из команды таких как Лилиана Тюрама, Деку, Эдмилсона, Дзамбротту, Рональдинио и др, а пригласил Пике, Кейта, Алвеса и ещё несколько футболистов. И выиграл в первый свой год работы Ла Лигу и Лигу Чемпионов, а также все возможные клубные турниру по несколько раз. Так что Гвардиола является самым титулованным тренером в истории Барселоны и Манчестер Сити, вот только с последней командой ему осталось выиграть Лигу Чемпионов и Клубный Чемпионат Мира чтобы золотыми буквами вписать своё имя как тренера клуба добившегося всего что только возможно. А пока что этого не случилось Гвардиола останется в Манчестер Сити до конца своего контракта. Удачи
Klaus-S
Klaus-S
26 мая в 19:02
Бред. Зачем Пепу идти в проблемную Барселону, если ему в Сити дадут денег на усиление, столько, сколько нужно. А в Барсе с этим сейчас напряг.
Beka_byaka
Beka_byaka
26 мая в 18:59
Пеп проиграет финал чем возвращаться в Барселону.

Он(Пеп), посадив на лавку всех нападающих лентяев для перевоспитания (не у каждого тренера могут быть такие яйца, чтоб вывести команду на важные игры без напов), тем самым показал кто в доме хозяин, подобрав наконец правильного защитника (что привело к очень показательной игре в обороне), всем и вся доказал, что тренер высокого, а может и самого высокого уровня. Победа в ЛЧ это только подтвердит.

Величие Пепа укрепится тем что нет никаких предпосылок, что на след сезоне МС развалится как Ливерпуль в этом из-за травм, так как даже в отсутствии ключевого ДеБрюне, на большую сцену вышел Гюндоган, и не мало важную роль сыграл в победных матчах.

Барселоне нужен Тен Хаг и пол состава Аякса. И никто другой. А так, что имеем то имеем.
Hoyar
Hoyar
26 мая в 18:48
Ну не знаю, Сити на ходу, а Барселоне нужна стройка, по мне условный Хави нормальный вариант, если не справится то тогда уже можно подкатывать к Гвардиоле или кому нибудь ещё.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
26 мая в 18:33
НЕ вижу взаимосвязи, но то что из АПЛ нужно лысому валить это факт. Там все только деградируют.
КЭТиК
КЭТиК
26 мая в 18:08
А оно тренеру надо?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 17:57
Ждать осталось недолго...
allemz
allemz
26 мая в 17:49
Всё тот же низкоуровневый источник "7а из депортиво", Пеп не дурак идти в разваленную Барсу в руинах после царского английского триумфа, проработает в МС до тех пор пока не ударится о дно, сейчас у него прет, по-се-му подобных разговоров и быть не может
Ironigor
Ironigor
26 мая в 17:36, ред.
А вот Если... , может быть..., а ещё и ... , вот тогда наверное случится чудо !!! Какой полёт фантазий !!!
Bom Bom
Bom Bom
26 мая в 17:36
Любопытный вариант, но есть ли у Барсы сейчас свободные сотни миллионов евро под строительство команды для Гвардиолы?
3ton
3ton
26 мая в 17:34
Это был бы самый шикарный вариант.
Пеп поднял бы Барселону хотяб с колен
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 17:34
Несколько странно будет, если Пеп выиграет ещё и ЛЧ, став к тому же чемпионом, потом все бросит и кинется спасать проблемную Барселону. Что то в это верится с трудом, да и клуб вряд ли отпустит , "такая корова" нужна самим. В МС у него полный порядок, собирает трофеи, а что ждет его в Барселоне ??? Разве , что - новый вызов , вот только нужен ли он ему???
Ждем новых горячих новостей.
Всем здоровья.
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