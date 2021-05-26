Гвардиола может вернуться в «Барселону», если «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ

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26 мая 2021, 17:24

Главный тренер «Манчестер Сити» может вернуться в родной клуб.

Как сообщается, испанский специалист является приоритетным тренером для президента «сине-гранатовых» Жоана Лапорты. Проблемой является тот факт, что у Пепа есть ещё два года по контракту с «Манчестер Сити».

Лапорта считает, что если Гвардиола выиграет Лигу чемпионов с «горожанами», ему удастся убедить Пепа вернуться в «Барселону». Президент каталонской команды надеется убедить Гвардиолу в том, что он достиг своего пика с «Манчестер Сити», одержав победу в ЛЧ .

Напомним, что ещё одним кандидатом на замену Рональду Куману является главный тренер «Арсенала» Микель Артета.