Будущее Конте на посту тренера «Интера» зависит от нескольких факторов

Антонио Конте примет решение о своем будущем в «Интере» в ближайшие несколько дней, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, в «Интере» хотят, чтобы Конте остался в клубе, согласившись на изменения в составе, так как им нужно продать игроков на 80 миллионов евро в связи с финансовыми проблемами.
В свою очередь Конте хочет сохранить лучших и ключевых игроков, иначе он покинет «Интер».
24 мая Конте должен был провести встречу с руководством «Интера».
Посмотрим, чем дело закончиться и останется ли Конте в Интере.
Всем здоровья.
Посмотрим, чем дело закончиться и останется ли Конте в Интере.
Всем здоровья.