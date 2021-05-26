Будущее Конте на посту тренера «Интера» зависит от нескольких факторов

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26 мая 2021, 09:36

примет решение о своем будущем в «Интере» в ближайшие несколько дней, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, в «Интере» хотят, чтобы Конте остался в клубе, согласившись на изменения в составе, так как им нужно продать игроков на 80 миллионов евро в связи с финансовыми проблемами.

В свою очередь Конте хочет сохранить лучших и ключевых игроков, иначе он покинет «Интер».

24 мая Конте должен был провести встречу с руководством «Интера».