ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2020/2021

Будущее Конте на посту тренера «Интера» зависит от нескольких факторов

26 мая 2021, 09:36

Антонио Конте примет решение о своем будущем в «Интере» в ближайшие несколько дней, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, в «Интере» хотят, чтобы Конте остался в клубе, согласившись на изменения в составе, так как им нужно продать игроков на 80 миллионов евро в связи с финансовыми проблемами.

В свою очередь Конте хочет сохранить лучших и ключевых игроков, иначе он покинет «Интер».

24 мая Конте должен был провести встречу с руководством «Интера».

Все новости
СлухиКонсейсау продлит контракт с «Порту», он мог возглавить «Наполи»
Вчера, 21:25 Комментарии2
СлухиБывший полузащитник «Баварии» ван Боммел возглавит «Вольфсбург»
Вчера, 19:13 Комментарии1
СлухиЛапорта проведёт переговоры с Гвардиолой после финала Лиги чемпионов
Вчера, 18:50 Комментарии7
СлухиПочеттино — главный претендент на должность нового тренера «Реала»
Вчера, 17:24 Комментарии8
СлухиКонте заплатит «Интеру», если возглавит клуб из Серии А этим летом
Вчера, 14:48 Комментарии5
СлухиГвардиола не собирается уходить из «Ман Сити»
Вчера, 14:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
26 мая в 11:31
Конте нигде на долго не задерживается
25процентный клоун
25процентный клоун
26 мая в 11:08
Бежать с корабля какой-то не красиво, нужно разделить проблемы с клубом
milanetto10
milanetto10
26 мая в 10:52
все будут распродаваться, так что нужно терпеть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 10:35
Найдут другого,не хуже!
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 10:13, ред.
Ситуация не из простых. Интеру в ЛЧ играть все же, да и в следующем сезоне надо не провалиться. Сомнения Конте вполне понятны, тренер он с большим опытом и дать оценку составу на следующий год может вполне объективно. Понятно, что он хочет сохранить боевой состав, но не все от него зависит.
Посмотрим, чем дело закончиться и останется ли Конте в Интере.
Всем здоровья.
beefs
beefs
26 мая в 09:55
что поделаешь, финансы поют романсы...
VeniaminS
VeniaminS
26 мая в 09:42
Спорные. рабочие моменты.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100