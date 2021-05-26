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Бердыев может стать главным тренером «Кайрата»

26 мая 2021, 04:59

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат» в случае отставки Алексея Шпилевского, информирует источник.

Ранее сообщалось о том, что 33-летний специалист близок к уходу из казахстанского клуба. После 13 туров чемпионата «Кайрат» занимает 4-е место в таблице с отставанием в 12 очков от лидирующей «Астаны».

В апреле появился слух о том, что новым наставником «жёлто-чёрных» может стать главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.

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mars6791
mars6791 ответ ildar_3871 (раскрыть)
26 мая в 16:29
Ой Ильдар, только не накликай , а то сойдутся звёзды, и Кайрат покажет уровень .
rubinovyi2
rubinovyi2
26 мая в 12:41
Не может Бекеич без тренерской работы,заскучал,а Кайрату повезло..!
stanichnik
stanichnik
26 мая в 08:51, ред.
Хоть фк Кайрат в новейшей футбольной истории Казахстана не такой титулованный, как столичная команда, но он более известен за пределами республики и сегодняшнее положение в турнирной таблице не совсем отражает его истинные возможности. Если дела обстоят так, как описано в данном сообщении, то можно порадоваться за Алма-Атинских болельщиков. Со своим авторитетом и богатым опытом работы на тренерской должности Бердыев сможет вывести нечуждый ему клуб, где он провёл не один сезон в качестве игрока и Главного тренера, на новый качественный уровень и создаст достойную конкуренцию лидерам чемпионата, а также подготовит команду к старту в осенних играх за Еврокубки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 07:11
Жаль, что тренер уровня Лобановского, Фергюсона, тренер, которому выражали уважение: Симеоне, Гвардиола, Маур, тренер, которого приглашали на форум элитных тренеров, оказался не удел в РПЛ. Думаю зависть черная сыграла свою роль, а так же "междусобойчик". Кто эти люди они сами знают.
Если, это правда, то казахским болелам повезло, что тренер высочайшего уровня, со своей философией, будет работать в их чемпионате.
ildar_3871
ildar_3871
26 мая в 06:55, ред.
Вернулся на свое место , где мы его взяли , это его уровень !)
3ton
3ton
26 мая в 06:39
Бердыев таким хорошим тренером стал по мнению соккра , что никому не нужен в РПЛ 🤣🤣
ДАША Д
ДАША Д
26 мая в 05:36
Бердыева трудно уговорить.
Василий 50
Василий 50
26 мая в 05:13
Не мелко ли?
Остапчук 67
Остапчук 67
26 мая в 05:06
А в России работы нет?
mihaluch
mihaluch
26 мая в 05:03
У казахов губа не дура.
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