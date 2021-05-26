Бердыев может стать главным тренером «Кайрата»

Бывший наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может возглавить «Кайрат» в случае отставки Алексея Шпилевского, информирует источник.
Ранее сообщалось о том, что 33-летний специалист близок к уходу из казахстанского клуба. После 13 туров чемпионата «Кайрат» занимает 4-е место в таблице с отставанием в 12 очков от лидирующей «Астаны».
В апреле появился слух о том, что новым наставником «жёлто-чёрных» может стать главный тренер «Химок» Игорь Черевченко.
Если, это правда, то казахским болелам повезло, что тренер высочайшего уровня, со своей философией, будет работать в их чемпионате.
Если, это правда, то казахским болелам повезло, что тренер высочайшего уровня, со своей философией, будет работать в их чемпионате.