Эмери в 4-й раз выиграл Лигу Европы, установив рекорд турнира

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) и стал чемпионом Лиги Европы.
Таким образом, наставник испанской команды Унаи Эмери побил достижение Джованни Трапаттони, завоевавшего 3 Кубка УЕФА, и стал первым тренером в истории турнира, который одержал в нём 4 победы.
Ранее Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» (2014-2016).
Эмери с очередным трофеем и рекордом. Желтая подводная лодка триумфально всплыла на поверхность.
Всем здоровья.
Эмери с очередным трофеем и рекордом. Желтая подводная лодка триумфально всплыла на поверхность.
Всем здоровья.