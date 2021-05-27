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Эмери в 4-й раз выиграл Лигу Европы, установив рекорд турнира

вчера, 01:16
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 — пен.) и стал чемпионом Лиги Европы.

Таким образом, наставник испанской команды Унаи Эмери побил достижение Джованни Трапаттони, завоевавшего 3 Кубка УЕФА, и стал первым тренером в истории турнира, который одержал в нём 4 победы.

Ранее Эмери трижды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» (2014-2016).

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 14:05
А что? Дзюба тоже четыре раза Тамбову забил!
Пепс
Пепс
вчера в 10:43
Крут че
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:28
Ну что же ...
А игрочишка Дзюбиньо теперь может по74ть на фото Эмери как он умеет !
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:16
- Артем, вы великий игрок, бомбардир, кумир нации - почему, почему вы не играете в основе??
- Это вам пусть наш тренеришка объяснит.
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:15, ред.
А сколько раз Лигу Европы выиграл игрочишка?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Shustriy (раскрыть)
вчера в 10:11
А Семак и Карпин не смешат?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 10:09
В спартаке теперь локти кусают.
stavr74
stavr74
вчера в 09:59
где комментарий онаниста деревянного про трениришку
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:52
Уникальное достижение Унаи Эмери! Если возьмёт 5-й кубок УЕФА, то ему в пору отдавать трофей на пожизненное хранение, а для ЛЕ отливать новый кубок. Жаль, что такой тренер не прижился в России или просто не дали времени, да и некоторые игрочишки его ни во что не ставили. Поздравления Вильяреалу и его успешному тренеру! Унаи дальнейшего карьерного роста и новых трофеев и титулов!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 09:42, ред.
Молодцы. Вильярреалу по силам побороться и за Суперкубок УЕФА.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:41
Поздравления Эмири !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:40
А нам остается только завидовать и мечтать.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 09:26
Кот который умеет снимать сливки даже с нежирного молока
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 08:36
Shustriy
Shustriy
вчера в 07:32, ред.
Пока тренеришка выигрывает титул за титулом, Оличи и Тедески только смешат.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:49
Не скоро теперь кто-нибудь этот успех повторит.
Zloi iron
Zloi iron
вчера в 02:10
Пора кубок УЕФА,переименовать в кубок Эмери!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:09
Получил истинное удовольствие от может быть не очень зрелищного футбола ⚽ !!! И для себя убедился как может команда занимающая седьмое место испанской лиги, выиграть у монстра английской топ команды МЮ финал лиги Европы . Эмери раскатал англичан чисто тактически очень грамотно.На 29 минуте Моренно забил свой дежурный гол , и ничего вроде в игре испанцев не меняется. Для меня было сначала вообще непонятно, для чего он начал убирать с поля Бакку ,следом Пенью и Тригероса а потом ещё и Альфонсо , такое ощущение складывалось что Эмери знал как будут развиваться события. И даже когда подводники пропустили , ничего вроде и не делали никаких противодействий . Закрылись и изредко выходили в контратаки . Но вот закончилось основное время и пошли дополнительные таймы , вот тут и началось то ,что МЮ и неожидало . Оба тайма доминировали Вельярреал , непонятная история с не назначением пенальти в ворота МЮ и фолы и даже аут трактовались в пользу МЮ. МЮ просто повезло что они вместе с судьёй дожили до сери пенальти. И тут уже судья помочь уже ничем не смог. Силы добра победили !!! Снимаю шляпу перед Эмери , это его четвёртая заслуженная победа в Лиге Европы и с рекордом !!! С ПОБЕДОЙ ЭМЕРИ и ВЕЛЬЯРРЕАЛ !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 01:49
В десяточку!!! Респект!!!
Loko best
Loko best ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 01:40
При всем уважении,нет сейчас в МЮ реальных звёзд,нет!!!Одни распиарены искусственно,другие уже в ветеранском возрасте,а третьи только получают звёздную зарплату.
allemz
allemz
вчера в 01:31
Пока кто-то кривляется в костюме дно-пула, тренеришка бьет еврокубковые рекорды
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:31
Интересно , Дзюба поздравит Унаи с четвертым европейским трофеем???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:30
Похоже , Унаи слово волшебное знает?!? Просто удивительная стабильность в ЛЕ. МЮ имеет бюджет в пять раз больший , что ни игрок , то звезда или около того, но не все решают деньги и звезды . Главное - это команда , сыгранная команда. Эмери понимал , что в открытый футбол с МЮ играть себе дороже, потому и играли от обороны, причем играли очень дисциплинированно. Сам матч по накалу уступил серии пенальти, но в финалах это случается.
Эмери с очередным трофеем и рекордом. Желтая подводная лодка триумфально всплыла на поверхность.
Всем здоровья.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 01:24
Унаи передает "гуд ебенинг" Дэдпулу из Питера)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:21
Вот вам и тренеришка.
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