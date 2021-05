Роналду забил 100-й гол за «Ювентус». Быстрее всех в истории клуба

Форвард «Ювентуса» отличился в матче с «Сассуоло».

Этот гол стал для португальца сотым в составе туринского клуба. Любопытно, что 36-летний футболист забил 100 мячей быстрее всех в истории «старой синьоры» – в течение первых трех сезонов.

Легендарные Роберто Баджо и Омар Сивори достигли этой отметки на 4-й сезон в клубе.

100 — Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8