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Роналду забил 100-й гол за «Ювентус». Быстрее всех в истории клуба

12 мая 2021, 23:10
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в матче с «Сассуоло».

Этот гол стал для португальца сотым в составе туринского клуба. Любопытно, что 36-летний футболист забил 100 мячей быстрее всех в истории «старой синьоры» – в течение первых трех сезонов.

Легендарные Роберто Баджо и Омар Сивори достигли этой отметки на 4-й сезон в клубе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
13 мая в 11:10
Достижение, в любом случае.
Elliada
Elliada
13 мая в 07:23
Похоже Роналду эти 100 голов не тем клубам забивал. Ювентус на дне
Маг_тм
Маг_тм ответ Barcelona-BЕSТ (раскрыть)
13 мая в 00:12
Тот случай когда по твоему нику понятно что это предвзятое не обоснованное комментарие!)
Barcelona-BЕSТ
Barcelona-BЕSТ
12 мая в 23:32
Тот случай когда всю команду заставляют играть на распиаренного игрока, чтобы оправдать 100 млн потраченные на него! В результате добивалду набивает личную статистику а клуб из лучшей команды десятилетия в стране превращается в середняка без ЛЧ!
Hamman
Hamman
12 мая в 23:28
Тот случай когда даже такой один в поле не воин...
juvenale
juvenale
12 мая в 23:26
толку от этих голов,когда уже все просрано....лучше бы милану пару забил
Leha-ha50
Leha-ha50
12 мая в 23:23
Личная статистика - это хорошо, но командный результат болельщиков пока не радует.
feris1
feris1
12 мая в 23:17
Рона с новым рекордом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 мая в 23:15
Вот только толку от этой скорострельности чуть...
STVA 1
STVA 1
12 мая в 23:14
С чем его и поздравляю
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