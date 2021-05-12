Роналду забил 100-й гол за «Ювентус». Быстрее всех в истории клуба

1620850244

12 мая 2021, 23:10

Форвард «Ювентуса» отличился в матче с «Сассуоло».

Этот гол стал для португальца сотым в составе туринского клуба. Любопытно, что 36-летний футболист забил 100 мячей быстрее всех в истории «старой синьоры» – в течение первых трех сезонов.

Легендарные Роберто Баджо и Омар Сивори достигли этой отметки на 4-й сезон в клубе.