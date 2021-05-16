Андре Силва установил клубный рекорд «Айнтрахта» по голам за сезон

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги против «Шальке».
На счету форварда уже 27 голов в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Это рекордный показатель среди игроков «Айнтрахта» за всю историю клуба.
Ранее ходили слухи, что португальцем интересуется «Барселона».
Скорее Силва просто нашёл свой клуб с его игрой , футболист не уровня грандов Европы
Скорее Силва просто нашёл свой клуб с его игрой , футболист не уровня грандов Европы
Проиграв последней команде чемпионата «Айнтрахт» практический лишил себя надежды на ЛЧ и на медали чемпионата.
Проиграв последней команде чемпионата «Айнтрахт» практический лишил себя надежды на ЛЧ и на медали чемпионата.