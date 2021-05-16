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Андре Силва установил клубный рекорд «Айнтрахта» по голам за сезон

вчера, 11:05
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги против «Шальке».

На счету форварда уже 27 голов в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Это рекордный показатель среди игроков «Айнтрахта» за всю историю клуба.

Ранее ходили слухи, что португальцем интересуется «Барселона».

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 16:33
Барселоне он точно не нужен .
Скорее Силва просто нашёл свой клуб с его игрой , футболист не уровня грандов Европы
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:04
Даже дубль не помог...нужно было три забивать
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:37
Рекорд получился очень грустным.
Проиграв последней команде чемпионата «Айнтрахт» практический лишил себя надежды на ЛЧ и на медали чемпионата.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:35
хорош парень, наверно летом уйдет из айнтрахта
ДСА
ДСА
вчера в 11:25
Реально сильный форвард.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 11:11
Молодец че
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