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Клубы АПЛ установили уникальное достижение в сезоне-2020/21

20 мая 2021, 02:02

Клубы АПЛ по итогам 37-го тура установили уникальное достижение для чемпионатов Англии.

В сезоне-2020/21 команды Премьер-Лиги одержали 150 побед в гостях — это на 13 больше, чем в домашних матчах (137). Впервые в истории 4-х высших дивизионов Англии команды одержали больше побед на выезде.

Чемпионат Англии ещё не закончен, однако выездных побед в любом случае будет больше, поскольку командам осталось провести всего 10 матчей.

Стоит отметить, что большая часть игр в нынешнем сезоне проходила при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса.

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Источник: Твиттер OptaJoe
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Все комментарии
azkan
azkan
20 мая в 12:37
А чего надо было ждать? Отсутствие болельщиков убрал разницу игр дома и в гостях. Поддержка болел на стадионе помогает хозяевам. Не зря они 12 ый игрок команды.
rubinovyi2
rubinovyi2
20 мая в 09:59
И в чем тут уникальность?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 07:58
Хорошее достижение для команд!
swed27
swed27
20 мая в 05:30
Статистика интересная но в эпоху пандемии она ровно ни о чем не говорит
Lewa2708
Lewa2708 ответ allemz (раскрыть)
20 мая в 03:49
И что? У Сити 44 года не было титула. Многие люди ждали и не доживали.
allemz
allemz
20 мая в 02:33
У МЮ гипер-уникальный рекорд, 8 лет без титула АПЛ, скоро юбилейчик) Давайте же поздравим их, чувство гордости переполняет за таких отважных соседей, просто невероятно)
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 02:10
Отсутствие зрителей явно уравнивало шансы команд. Все же поддержка трибун всегда является хорошим стимулом для игроков. Зрители сами заводятся и заряжают эмоциями футболистов. Но в данном случае отсутствие зрителей - это вынужденная мера, все же здоровье людей стоит на первом месте , а все остальное уже потом. Будем надеяться что игры следующего сезона пройдут со зрителями во всех странах . Люди соскучились по эмоциям , которые дарит футбол на стадионе.
Всем здоровья.
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