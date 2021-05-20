Клубы АПЛ установили уникальное достижение в сезоне-2020/21

1621465370

20 мая 2021, 02:02

Клубы АПЛ по итогам 37-го тура установили уникальное достижение для чемпионатов Англии.

В сезоне-2020/21 команды Премьер-Лиги одержали 150 побед в гостях — это на 13 больше, чем в домашних матчах (137). Впервые в истории 4-х высших дивизионов Англии команды одержали больше побед на выезде.

Чемпионат Англии ещё не закончен, однако выездных побед в любом случае будет больше, поскольку командам осталось провести всего 10 матчей.

Стоит отметить, что большая часть игр в нынешнем сезоне проходила при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса.