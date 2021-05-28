«Шеффилд Юнайтед» объявил имя нового главного тренера

1622153940

сегодня, 01:19

Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал экс-наставник «Фулхэма» и «Уотфорда» .

Контракт с сербским специалистом рассчитан на 3 года. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба. Последним местом работы Йокановича был катарский «Аль-Гарафа».

Напомним, Крис Уайлдер покинул пост наставника «клинков» в марте этого года. До конца сезона обязанности главного тренера исполнял Пол Хекингботтом. В итоге «Шефиллд Юнайтед» занял последнее место в Премьер-Лиге и вылетел в Чемпионшип.