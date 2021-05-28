ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Шеффилд Юнайтед» объявил имя нового главного тренера

сегодня, 01:19

Новым главным тренером «Шеффилд Юнайтед» стал экс-наставник «Фулхэма» и «Уотфорда» Славиша Йоканович.

Контракт с сербским специалистом рассчитан на 3 года. Он стал первым иностранным тренером в истории клуба. Последним местом работы Йокановича был катарский «Аль-Гарафа».

Напомним, Крис Уайлдер покинул пост наставника «клинков» в марте этого года. До конца сезона обязанности главного тренера исполнял Пол Хекингботтом. В итоге «Шефиллд Юнайтед» занял последнее место в Премьер-Лиге и вылетел в Чемпионшип.

Славиша Йоканович

Все новости
ОфициальноДиего Мартинес покинул должность главного тренера «Гранады»
Вчера, 23:01 ФотоКомментарии1
ОфициальноСимоне Индзаги покинул пост главного тренера «Лацио»
Вчера, 21:52 Комментарии5
Круговорот тренеров в Европе. Зидан и Конте ушли в закат, Гаттузо отправился тренировать Кокорина
Вчера, 18:00Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии6
ОфициальноМичел возглавил «Хетафе»
Вчера, 16:38 Комментарии3
ОфициальноБордалас возглавил «Валенсию»
Вчера, 13:39 Комментарии6
Официально«Реал» объявил об уходе Зидана
Вчера, 13:20 Комментарии40
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:38
Непросто ему придется.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:32
Что же поработает в чемпион-шипе.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:28
Кругом тренерская чехорда !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100