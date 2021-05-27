Круговорот тренеров в Европе. Зидан и Конте ушли в закат, Гаттузо отправился тренировать Кокорина

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сегодня, 18:00

Не успеваем следить за отставками и назначениями!

Еще даже не началось лето, а количество тренерских перестановок уже зашкаливает. Конечно, нам только предстоит осознать и переосмыслить многие из них, в ряде случае нужно дождаться назначения преемников, пока же просто каталогизируем уже состоявшиеся перемены в тренерских судьбах.

Англия: тренер для «Тоттенхэма» и судьба Артеты

«Шпоры» в апреле отправили в отставку Жозе Моуриньо и заканчивали сезон с Райаном Мэйсоном на мостике. 29-летний тренер чередовал победы и поражения, в результате смог финишировать выше «Арсенала» и забросил «Тоттенхэм» в Лигу Конференций. Маловероятно, что получит полноценный контракт, но и очереди из топ-тренеров, готовых возглавить лондонскую команду, не видно. Хотя сейчас появляются разные варианты вплоть до возвращения Почеттино в «Тоттенхэм». Ходят слухи, что Маурисио не чувствует себя комфортно в Париже, и возвращение может состояться, если ПСЖ соблазнит освободившихся Зидана или Конте.

Пока окутана туманом судьба Микеля Артеты в «Арсенале», и хотя инсайдеры утверждают, что испанец продолжит работу с «Канонирами» и уже обсуждает с руководством трансферную стратегию на ближайшее лето, вряд ли стоит ставить квартиру на то, что дважды восьмой точно сохранит свой пост. Слухи про переход в «Барселону» кажутся бредом больного сознания, а вот «эффект домино» вполне может докатиться до Артеты, если «Арсенал» вдруг увидит свободным и доступным более именитого тренера. Впрочем, вряд ли.

Испания: Зидан ушел. Куман следующий?

Официально:

- Зидан покинул «Реал».

- Бордалас сменил «Хетафе» на «Валенсию».

Сегодня официально подтвердилось то, о чем без умолку говорили в последние недели: Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала». Самый успешный тренер в новейшей истории «Королевского клуба» ушел после сезона без трофеев, устав от постоянного давления и недоверия.

Таким образом, самый большой вопрос ближайших дней: кто возглавит «Реал»? На место Зидана сватали Массимилиано Аллегри, но Макс, кажется, ближе к возвращению в «Ювентус». Возможно, новым тренером станет другой итальянец — ушедший из «Интера» в ранге чемпиона Антонио Конте. Также доступен вариант с легендарным Раулем, который успешно работает в системе клуба.

Кто бы мог подумать, что Зидан покинет свой пост раньше, чем Рональд Куман. «Барселона» пока молчит, но Лапорта явно работает над тем, чтобы привести в команду сильного тренера. Может быть, даже увидим большое возвращение, ведь в Испании пишут, что президент «Барсы» намерен связаться с Хосепом Гвардиолой после финала Лиги чемпионов и позвать его домой.

Тем временем официально подтвержден интересный переход в рамках Примеры: отработавший 5 лет в «Хетафе» Хосе Бордалас попытается вытащить «Валенсию» с 13-го места в турнирной таблице. Скромных ресурсов «Хетафе» хватало Бордаласу для трех подряд финишей в топ-8, а два года назад он до последнего тура боролся за попадание в Лигу чемпионов, но остался пятым, пропустив вперед как раз «Валенсию».

Италия: Конте, выигравший Скудетто ушел; Гаттузо сменил работу в рамках Серии A

Официально:

- Антонио Конте покинул «Интер».

- Дженнаро Гаттузо сменил «Наполи» на «Фиорентину».

- Жозе Моуриньо заменил Паулу Фонсеку в «Роме».

- Де Зерби ушел из «Сассуоло» и возглавил донецкий «Шахтер».

Невероятно, но тренерские перестановки могут состояться в 8 из 10 клубов Серии A, которые финишировали в верхней половине турнирной таблицы завершившегося сезона. Некоторые изменения уже подтверждены официально. Шоком стало расставание «Интера» с Антонио Конте, который впервые за 11 лет сделал «Нерадзурри» чемпионами. В «Ювентусе», скорее всего, заменят Пирло на Аллегри. Гаттузо уже оставил «Наполи» и отправился тренировать Кокорина в «Фиорентину», «Рома» произвела португальскую рокировку, а Де Зерби поехал работать в Украину.

🚨 | COMUNICATO



Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano 👇 https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 26, 2021

Тренера «Вероны» Ивана Юрича ждут в «Торино», Клаудио Раньери больше не собирается тренировать «Сампдорию», а у Симоне Индзаги через месяц заканчивается контракт с «Лацио». Симоне Индзаги считается главным претендентом на пост в «Интере», где открылась вакансия после ухода Конте. Все идет к тому, что только Джан-Пьеро Гасперини и Стефано Пиоли, если говорить об итальянских топ-10, продолжат работу со своими нынешними командами в будущем сезоне. Вот это вихрь!

Германия: у шести первых команд Бундеслиги — новые тренеры

Официально:

- Ханси Флик покинул «Баварию» и возглавил сборную Германии.

- Юлиан Нагельсманн перешел из «РБ Лейпциг» в «Баварию».

- Дортмундскую «Боруссию» возглавит экс-тренер гладбахской «Боруссии» Марко Розе.

- «РБ Лейпциг» назначил главным тренером американца Джесси Марша из «Зальцбурга».

- Ади Хюттер сменил франкфуртский «Айнтрахт» на гладбахскую «Боруссию».

- Оливер Гласнер перешел из «Вольфсбурга» в «Айнтрахт».

- «Байер» назначил главным тренером Жерардо Сеоане, который в трех предыдущих сезонах делал «Янг Бойз» чемпионом Швейцарии.

Германия не отстает от Италии. Невероятно, но факт: у всех шести команд, которые будут представлять Бундеслигу в Лиге чемпионов и Лиге Европы, будут новые тренеры. Не определился пока только «Вольфсбург», чей наставник Оливер Глазнер вывел «Волков» в Лигу чемпионов и отправился в «Айнтрахт» из-за непростых отношений со спортивным директором «Вольфсбурга» Йоргом Шматке. В топ-8 Бундеслиги только тренер «Униона» Урс Фишер остается при своей должности.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

Франция: чемпион лишился тренера; Руди Гарсия ушел из «Лиона»

Официально:

- Кристоф Гальтье покидает «Лилль» после завоевания чемпионства.

- Руди Гарсия объявил об уходе из «Лиона».

Во Франции тоже весело. Кристоф Гальтье покидает «Лилль» после четырех лет работы и завоевания чемпионского титула. Но даже не это самое шокирующее. По слухам, французский специалист готовится возглавить занявшую 9-е место в Лиге 1 «Ниццу». Это вообще как? И почему? Впрочем, Гальтье еще может перехватить «Наполи», если он согласится работать за границей. Объявил об уходе из «Лиона» Руди Гарсия, который в прошлом году вывел «Ткачей» в полуфинал Лиги чемпионов.