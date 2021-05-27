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«Реал» объявил об уходе Зидана

вчера, 13:20

Французский тренер Зинедин Зидан, как и ожидалось, ушел из «Реала».

В минувшем сезоне «сливочные» заняли второе место в турнирной таблице Примеры, уступив «Атлетико», а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Челси».

Зидан в качестве рулевого выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд, дважды становился чемпионом Испании.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:57
60 травм за сезон и дважды обыграл Барселону!
Убери травмы и была бы Ла Лига минимум!
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:54
Зидан вернулся в Реал в марте 2019 и с того времени Мадрид ни разу не проиграл ни Барсе ни Атлетико-теперь же я даже не знаю что будет!
Я бы хотел что бы пришёл Лёв!
Сергей Шабцов
Сергей Шабцов
вчера в 18:32
спасибо, Легенда!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 18:14
Реалу нужен строитель, а Зидан-выжиматель.
juvenale
juvenale
вчера в 18:05
Лучше Зидана никого лучше на найдут
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:56
Не удивлюсь, если он уйдет тренировать в Италию. Где бы ты не тренировал, Зизу - тебе только удачи и больших успехов! И СПАСИБО ЗА ВСЕ!
eleven LC
eleven LC ответ gen.v3trov (раскрыть)
вчера в 17:04
Чувак,ты лучший-помни это!
Сплагиатить один в один мой коммент это неожиданно,да я и не против!
Hamman
Hamman
вчера в 17:00
Жаль. Очень жаль!
Спасибо за всё Зизу!
Но что-то мне подсказывает что мы ещё увидим тебя у руля Реала...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:42
Пора Артету приглашать
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 16:39
Мавр сделал своё дело,мавр может уходить!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:29
Может вернется в третий раз?))
RoArt
RoArt
вчера в 16:09
Спасибо за все! Зизу ты навсегда в наших сердцах!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:45
Кто бы что не говорил, но Зизу много добился во главе Мадридского Реала! А разговоры про то, что судьи помогали или еще что то это все "разговоры в пользу бедных"...
Зидану удачи и больших побед независимо от клубных пристрастей!
Клубу нужна чистка, и усиление состава
Ну а на место тренера Реала лично мне видится Конте
feris1
feris1
вчера в 15:38
Вроде поползли слухи,что Зидан может возглавить Ювентус.
myst5
myst5
вчера в 15:21
Как же охота чтоб он пришел в МЮ .но скорей всего Ювентус
nikoladolgov
nikoladolgov ответ bublikyo (раскрыть)
вчера в 15:18
Да ужжжж....
Реал тренировать это не башкой бить.
Тут думать надо.
NOVA
NOVA
вчера в 15:15
жаль что опять ушел!! должны были конечно брать ла лигу и играть в финале лч, не справедливо вышло, тогда может быть и остался бы!! ну удачи Великий в дальнейшем!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:15
Ну что же ...
Семака , как лучшего тренера РОССИИ уже наверное замучили предложениями возглавить Реал ?
bublikyo
bublikyo
вчера в 15:08, ред.
Грустно, спасибо за всё, Зиданище
Верг
Верг ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:07, ред.
Конте, Флик, Тен хааг, есть Каррера без работы и рональд макдональд скоро без нее останется
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:34
А теперь кто? Аллегри, похоже, не хочет уезжать с Аппенин и ждёт возвращения в Юве. А вот Лёв освободится после Евро. Было бы интересно его увидеть, как клубного тренера, а то что он топовый специалист сомнений нет. В любо случае с приходом нового тренера, Реал ждут большие перемены и масштабное обновление состава. Будет интересно что в итоге после всего этого получится и вернёт ли королевский клуб себе былое величие и гегемонию в Ла Лиге и Европе.
berda2003
berda2003
вчера в 14:29
все с ним прощаются, как в последний путь отправляют...
112910415
112910415
вчера в 14:28
ну ... пройден славный путь !
не в этом сезоне, а вообще
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:27
Прощай Зизу-спасибо за 11 титулов!
Лучший футболист в истории и топ тренер!
Captain Marvel
Captain Marvel
вчера в 14:19
Как и ожидалось, без судей он ничего из себя не представляет.
particular
particular
вчера в 14:18
Расставание с тренером - не всегда таблетка от клубных болезней...
Брулин
Брулин
вчера в 14:08
Реал сейчас объективно не самая сильная команда Европы, дойти до полуфинала ЛЧ — это нормальный результат, а не кошмар.
gen.v3trov
gen.v3trov
вчера в 14:05
Зидан выжал максимум из этой команды-если учесть 60 травм в этом сезоне, то борьба за чемпионство до последней минуты в Ла Лиге и полуфинал лиги чемпионов это хороший результат!
Да, он уходит и очень жаль, но ничего не поделаешь это будет только его решение и это надо уважать!
Спасибо Зизу за 3 незабываемых победных лч и удачи в дальнейшей работе
Elliada
Elliada
вчера в 14:04
Через год опять вернется, а пока отдыхать будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:59
Жаль конечно, можно было ещё сезон поработать но увы, теперь надо вести диалог с Конте, Антонио умеет работать с большими клубами.
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