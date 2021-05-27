«Реал» объявил об уходе Зидана

Французский тренер Зинедин Зидан, как и ожидалось, ушел из «Реала».
В минувшем сезоне «сливочные» заняли второе место в турнирной таблице Примеры, уступив «Атлетико», а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Челси».
Зидан в качестве рулевого выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд, дважды становился чемпионом Испании.
Да, он уходит и очень жаль, но ничего не поделаешь это будет только его решение и это надо уважать!
Спасибо Зизу за 3 незабываемых победных лч и удачи в дальнейшей работе
Да, он уходит и очень жаль, но ничего не поделаешь это будет только его решение и это надо уважать!
Спасибо Зизу за 3 незабываемых победных лч и удачи в дальнейшей работе