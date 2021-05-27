«Реал» объявил об уходе Зидана

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вчера, 13:20

Французский тренер , как и ожидалось, ушел из «Реала».

В минувшем сезоне «сливочные» заняли второе место в турнирной таблице Примеры, уступив «Атлетико», а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграли «Челси».

Зидан в качестве рулевого выиграл с мадридцами три Лиги чемпионов подряд, дважды становился чемпионом Испании.