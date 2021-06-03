«Это не уровень Хабиба». Гаджиев — о предложении «Легиона» Нурмагомедову

Известный российский тренер порассуждал о предложении махачкалинского клуба «Легион-Динамо» профессионального контракта бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Не знаю, можно ли серьезно обсуждать, то ему за «Анжи» предлагают выступать, то за «Легион». Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле — это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это Премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне Премьер лиги — даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России — там он может выступить, это нормально, а выступать на футбольном поле как профессионал — это несерьезно.

В хоккее, если сыграть с главой государства, это было бы интересно. Понятно, что Хабиб — чрезвычайно популярная личность, но он стал популярным не только потому, что дерется хорошо. По его высказываниям и суждениям мы понимаем, что это серьезная личность и он глубокий человек.