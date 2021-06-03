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«Это не уровень Хабиба». Гаджиев — о предложении «Легиона» Нурмагомедову

сегодня, 20:02

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о предложении махачкалинского клуба «Легион-Динамо» профессионального контракта бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Не знаю, можно ли серьезно обсуждать, то ему за «Анжи» предлагают выступать, то за «Легион». Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле — это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это Премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне Премьер лиги — даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России — там он может выступить, это нормально, а выступать на футбольном поле как профессионал — это несерьезно.

В хоккее, если сыграть с главой государства, это было бы интересно. Понятно, что Хабиб — чрезвычайно популярная личность, но он стал популярным не только потому, что дерется хорошо. По его высказываниям и суждениям мы понимаем, что это серьезная личность и он глубокий человек.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:02
Чего эти глупости публиковать и обсуждать?
we7er7vuw6zu
we7er7vuw6zu
сегодня в 21:00
Хабиб должен только драться не за деньги а просто так с лучшими футболистами мира.
ДСА
ДСА
сегодня в 20:39
Ну хочет человек побегать, да ради бога.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:27
Конечно не уровень. Уровень Хабиба - сборная Россия. На пару с Дзюбой и под руководством Стаса рейтинги будут просто космос.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:09
Короче не хрен выдумывать)
shlomo
shlomo
сегодня в 20:08
Ну да....какой то рекламный ход
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