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«Об этом мечтал с самого детства». Чистяков – о переходе в «Зенит»

сегодня, 19:10

Защитник Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после подписания контракта с «Зенитом».

Спасибо большое! Я безумно счастлив, что остался — это то, чего я и хотел, о чем мечтал с самого детства. С нетерпением жду нового сезона. Впереди очень много работы, поэтому есть чуть-чуть времени побыть счастливым, выдохнуть и перевести дух — а потом надо браться за дело. Хочу подойти к сборам во всеоружии.

Пока до конца не могу осознать, что эта мечта сбылась. Теперь хочу как можно дольше остаться в этом клубе, завоевать место в основе, выиграть максимальное количество трофеев и титулов. И попасть в сборную. Вот мои мечты, цели и планы на ближайшие годы.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:49
Деформированные сны детства могли наложить отпечаток на будущее 😉
Gahi
Gahi
сегодня в 19:42
Во-первых, хочется поздравить Дмитрия Чистякова с возвращением в команду за которую он с детства так мечтал играть. Действительно интересная футбольная судьба у этого защитника, воспитанник Ленинградской области продолжил свой путь в Санкт-Петербургском Зените. Затем по воли судьбы он оказался в аренде в команде Мика, что выступала в чемпионате Армении затем Шинник, Тамбов, Ростов и вот долгожданное возвращение в 27 лет в команду своей мечты. Кажется что у этого футболиста должно получиться достаточно хорошо проявить себя в команде Зенит и выйти на новый уровень своих возможностей. Футболист, который прошёл такой путь в своей карьеры, а не находился в тепличных домашних условиях, всегда будет стремиться достичь в футболе большего чем то что он имел до этого. Будем надеяться что Дмитрий Чистяков как защитник команды Зенит будет всегда успевать подчищать огрехи в оборонительных редутах своей команды и помогать организовывать успешные атаки на ворота своих соперников. Удачи
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:41
Хорошо что какие-то мечты сбываются.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:40
Прям как Дзюба...
Тот тоже в 27 лет ...пришел затрофееиться....
Зенит - мечты сбываются....
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:29
Транзит "Ростов - Зенит - Сочи" запущен)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:26
Это даже не смешно!
(Но поржём)
Shustriy
Shustriy
сегодня в 19:15
В Зените и так хватает шлака.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:14
Если что, Сочи тоже хорошая команда.
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