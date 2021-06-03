Оздоев: «„Динамо“? Я игрок „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи, что он может перейти в московское «Динамо».
Интерес со стороны «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита».
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи, что он может перейти в московское «Динамо».
Интерес со стороны «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита».
" Я игрок Динамо и полон желания завоевать титулы ! "
" Я игрок Динамо и полон желания завоевать титулы ! "