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Оздоев: «„Динамо“? Я игрок „Зенита“»

сегодня, 13:27

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи, что он может перейти в московское «Динамо».

Интерес со стороны «Динамо»? Ничего не могу сказать по этому поводу. Я игрок «Зенита».

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stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:39
Не удивлюсь, если оказавшись в Динамо, будет говорить, что свершилась его детская мечта.
112910415
112910415
сегодня в 13:50
одно из следующих интервью :
" Я игрок Динамо и полон желания завоевать титулы ! "
beefs
beefs
сегодня в 13:46
кто у тебя спросит, продадут и будешь тамбовским волком...
drug01
drug01
сегодня в 13:42
Только Зенит там деньги
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:38
Затихарился паренёк)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:30
Делает вид, как-будто не понимает, что происходит.
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