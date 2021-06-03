Мухин: «Волнение было, что могу не попасть в окончательный состав сборной»

Полузащитник сборной России прокомментировал свое попадание в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

Волнение было, что могу не попасть в окончательный состав. Я молодой игрок, опыта не так много. Но я тренируюсь всегда на максимуме. В голове сейчас все мысли о сборной. Нагрузки в команде посильнее. Австрийский сбор напоминал работу с Юрием Павловичем Сёминым.