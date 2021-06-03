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Мухин: «Волнение было, что могу не попасть в окончательный состав сборной»

сегодня, 14:05

Полузащитник сборной России Максим Мухин прокомментировал свое попадание в окончательную заявку национальной команды на Евро-2020.

Волнение было, что могу не попасть в окончательный состав. Я молодой игрок, опыта не так много. Но я тренируюсь всегда на максимуме. В голове сейчас все мысли о сборной. Нагрузки в команде посильнее. Австрийский сбор напоминал работу с Юрием Павловичем Сёминым.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:08
Костолом какой-то этот Мухин, оказывается.
Будет карточки хватать - только в путь. Ладно в цска, пущай... но в сборной это вредно!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:14
Главное без травм и поменьше жёлтых получать.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 14:17
это хорошо, что Вас загоняет Черчесов, чтобы потом не ныли, что не в форме))
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