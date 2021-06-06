«Надеюсь, всё будет хорошо». Сёмин — о сборной России на Евро

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате Европы.

Я, как и любой болельщик, надеюсь, что все будет хорошо. Поедем, будем помогать сборной своим присутствием.

Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись.

Сборная России хорошо выступила в подготовительных играх.