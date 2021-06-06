«Надеюсь, всё будет хорошо». Сёмин — о сборной России на Евро

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате Европы.
Я, как и любой болельщик, надеюсь, что все будет хорошо. Поедем, будем помогать сборной своим присутствием.
Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись.
Сборная России хорошо выступила в подготовительных играх.
Ранее сборная России обыграла команду Болгарии в контрольном матче перед Евро.
Ждем Евро, там и посмотрим на игру нашей сборной.
Всем здоровья.
Ждем Евро, там и посмотрим на игру нашей сборной.
Всем здоровья.
Помогут ли эти факторы нашей сборной по факту на чемпионате Европы, дело времени. Как и высказался Палыч , - будем надеяться и верить что все будет хорошо 👍!!! А как ещё быть, это наша Сборная, другой у нас нет !!! Удачи тебе Сборная России !!! Всем Добра !!!
Помогут ли эти факторы нашей сборной по факту на чемпионате Европы, дело времени. Как и высказался Палыч , - будем надеяться и верить что все будет хорошо 👍!!! А как ещё быть, это наша Сборная, другой у нас нет !!! Удачи тебе Сборная России !!! Всем Добра !!!