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«Надеюсь, всё будет хорошо». Сёмин — о сборной России на Евро

вчера, 15:39

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от игры сборной России на чемпионате Европы.

Я, как и любой болельщик, надеюсь, что все будет хорошо. Поедем, будем помогать сборной своим присутствием.

Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись.

Сборная России хорошо выступила в подготовительных играх.

Ранее сборная России обыграла команду Болгарии в контрольном матче перед Евро.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:35
Общие, ни к чему не обязывающие слова. Эзопов язык. Говорит одно - думает другое. Ю.П. Сёмин не дурак, собаку съел в своём деле, а потому всё понимает.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:40
Надежда окрыляет, обман убивает.(с)
112910415
112910415
вчера в 17:15
пусть хоть что-нибудь будет хорошо !
beefs
beefs
вчера в 17:00
конечно хочется, но не всегда получается, пусть будет как будет...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:00
Будет хорошо, если мы проиграем Бельгии и Дании с минимальным счётом, а с финнами вырвем ничью. Вот это для нас сегодняшних уже хорошо, типа, боролись и сопротивлялись со всеми грандами и середняками.
drug01
drug01
вчера в 16:34
Мало верить надо просто играть хорошо
particular
particular
вчера в 16:31
На 8-ом десятке можно уже менее тактично говорить то, что думаешь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Палыч как всегда обнадёживает нас к позитиву.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06, ред.
Юрий Палыч, один из самых уважаемых тренеров современной России. Его мнения всегда бывают взвешеванные и четкие. Отталкиваясь от его многолетнего опыта нахождения в футболе, как игрока и тренера , можно согласиться с его словами. Ожидания? Тут много факторов, которые играют большую роль. Есть положительные, есть отрицательные. Сейчас все эти факторы сошлись.
Помогут ли эти факторы нашей сборной по факту на чемпионате Европы, дело времени. Как и высказался Палыч , - будем надеяться и верить что все будет хорошо 👍!!! А как ещё быть, это наша Сборная, другой у нас нет !!! Удачи тебе Сборная России !!! Всем Добра !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:54
Если навяжут свой пешеходный темп то может что-нибудь получится.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:52
Каждый раз надеемся.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:47, ред.
Наша сборная непредсказуема. Как у нее получится предположить трудно. Две товарищеские игры ответов на многие вопросы не дали, а тут еще и травмы вмешались в подготовку сборной. Понятно, что болеть за свою сборную будем, но слишком уж больших ожиданий нет и в помине. Если выйдем из группы, будет уже хорошо.
Ждем Евро, там и посмотрим на игру нашей сборной.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:46
Палыч оптимист!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:45
Возможно формально в двух контрольных играх была одна ничья и одна победа. На бумаге конечно выглядит хорошо, но в реальности игра сборной России оптимизма не внушает от слова совсем. Надежды на выход в четвертьфинал нет, но не расстраиваемся, баян, конечно, в один топ-5 мы уже попали:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Всё будет так как будет!
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