Самедов — о матче сборной России: «Хотелось какой-то более яркой игры»

Экс-хавбек «Спартака» прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией.

Это была товарищеская игра, и чего-то ждать грандиозного от нее не стоило. Товарищеские и официальные — это матчи, на которые футболисты настраиваются по-разному. Контрольный матч сыграли без ошибок, видна была работа, которая была проделана на сборах, но хотелось какой-то более яркой игры, больше атакующих действий. Под конец уже свежести не хватало, потому что был проделан огромный объем работы на сборах.

Сейчас главное набрать кондиции, набрать форму перед началом Евро. Через неделю, к матчу с Бельгией, мы должны выйти на пик.