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Самедов — о матче сборной России: «Хотелось какой-то более яркой игры»

вчера, 00:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Экс-хавбек «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией.

Это была товарищеская игра, и чего-то ждать грандиозного от нее не стоило. Товарищеские и официальные — это матчи, на которые футболисты настраиваются по-разному. Контрольный матч сыграли без ошибок, видна была работа, которая была проделана на сборах, но хотелось какой-то более яркой игры, больше атакующих действий. Под конец уже свежести не хватало, потому что был проделан огромный объем работы на сборах.

Сейчас главное набрать кондиции, набрать форму перед началом Евро. Через неделю, к матчу с Бельгией, мы должны выйти на пик.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч Россия — Болгария можно было и не смотреть.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 14:44
И не говори, Александр! Подходы и моменты у наших были, но в итоге все решил один точный удар с пенальти. Не густо, что скажешь....Тем более болгары нынче не те, что раньше!
112910415
112910415
вчера в 14:12
как умеют ... только так и умеют
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:11
Смешно читать про " пик " ! )) У нашей сборной вообще нет такого понятия ! Кто-нибудь может дать определение этого состояния для нашей команды ? ))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:54
Замыленные фразы, на которые в другое время я не обратил бы никакого внимания, но в преддверии ЧЕ... "Хотелось какой-то более яркой игры" - сказал Самедов. То есть, наша сборная показала яркий футбол, но хотелось бы "поярче". Что тут ещё можно добавить к сказанному бывшим футболистом?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 08:45
Как бы вместо выхода на пик, не ушли в пике
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:37
Самым креативным в матче Россия-Болгария был комментатор Слуцкий.
jobss
jobss ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 08:22
Спасибо за сообщение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:14
Настрой в телевизоре яркость на 100% и смотри пока глаза не покраснеют....
По другому - никак...
Черчесову не за яркость платят...а за результат...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:57
с этим тренером не дождёмся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:57, ред.
Всё идёт по плану (С)...
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:46
Потренировались немного и пошли набирать форму.
Василий 50
Василий 50
вчера в 07:43
Иди торгуй арбузами
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:36
Главное, счёт на табло
beefs
beefs
вчера в 07:21
Будем надеятся на лучшее, а это же товарняк...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:19
Результат есть, игры нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:45
Хочется красивой игры...
ОПС
ОПС
вчера в 05:18
Остается только надеяться на лучшее.
Gahi
Gahi
вчера в 04:20
Организаторы конкурса прогнозов, обратите внимание на матч, где встречаются Мельбурн Виктория и Мельбурн Сити команда хозяев занимающая последнее место принимает команду гостей занимающих первое место, так вот у вас на линии для гостей Азиатская фора + 3,5 с коф. 12, чтобы избежать очередного недоразумения с возвратом у  участников конкурса прогнозов, заранее до начала матча подкорректируйте ставку чтобы потом не было вопросов? Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:58
На Пик надо не к матчу с Бельгией выходить а к финалу.
Сарказм, если че.....
swed27
swed27
вчера в 02:44
Креатива и правда не хватает
Mangur
Mangur
вчера в 02:26
Браво Киркоров.Красивый забил.Один бегал,все остальные пешком ходили,грибы собирали.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 02:23
Да что тут уже осталось по времени... выйдем на пик формы? Ну-ну)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:15
Чему быть, того не миновать !!! Болеем за сборную России !!! Удачи Вам парни !!! Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:24
Ждем Евро , иллюзий не питаем.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 01:20
Даже арбузники критикуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 01:09
Соперник так себе. Да и Россия тоже не айс...
STVA 1
STVA 1
вчера в 01:03
Это не про эту сборную... Внятная игра
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