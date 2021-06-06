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Уткин назвал Слуцкого вторым лучшим комментатором в России

вчера, 08:21

Известный блогер и журналист Василий Уткин положительно отозвался о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора.

Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Казанского, но вторым, совершенно точно — Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв.

Слуцкий комментировал товарищеский матч между сборными России и Болгарии.

Также тренер «Рубина» будет работать телекомментатором на двух матчах Евро-2020.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 14:42
Не знаю, как по мне, то лучший это Стогниенко! Леонид Викторович отлично справился с этой ролью. Всяко лучше, чем купленный Черданцев)
112910415
112910415
вчера в 13:57
Слуцкий умён, интеллигентен и предмет знает прекрасно !
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:40
Про Карпина и Слуцкого в точку! Особенно мне нравились разборы Валеры!
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 13:38
Так точно! Вчера с удовольствием посмотрел потуги наших с болгарами! Скорее не посмиотрел а послушал!Пускай даже в чем то не был согласен!Но это было преподнесено так профессионально и ненавязчиво!Не то что эти недокоментаторы со срач тв! Точно бы не смотрел не коментируй Леонид!
Союзник противников
Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:27
Знание футбола изнутри и богатый внутренний мир успешного человека и тренера.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:26
Вторые -ценнеЕ,ибо первых всегда много и они постоянно меняются.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ bashnat013 (раскрыть)
вчера в 11:34
Ярый фантазер потому что.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЛОСЬ РОГАТЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:12
У него ( Стогниенко) много надрыва, голос на пределе и видно, что эмоции напускные. А ЛВС - это высший пилотаж.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:10
А все просто. Они оба профессионалы в своем деле. Футбол понимают до глубины. Кроме того Слуцкий умный и образованный человек. Единственный из тренеров имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Последним таким умницей был Гаджи Муслимович Гаджиев.
bashnat013
bashnat013
вчера в 11:01
Странно ,а почему Елагина в тройке нет.
Anisovich
Anisovich
вчера в 10:19
У Слуцкого нет предпочтений, и при его комментариях нет повода выключать звук, как при комментариях Чердака.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 10:19
Тренер никогда не путает игроков , не то что Канделаки !)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 10:18
Слуцкий Губерниеву , не коллега ты мне !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:15
Карпин и Слуцкий профи...
Разумеют о чем говорят.
Shustriy
Shustriy
вчера в 10:09
Слуцкий не отмечает лучшим спартак по всяким незначительным категориям.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:53, ред.
Слуцкий, как комментатор, отлично проявил себя на ЧМ18. Уже тогда он показал, как следует комментировать матчи. На том чемпионате лучшими были, помимо Слуцкого, Карпин и Стогниенко. Несмотря на то, что комментировали вчера вдвоем, не было лишней болтовни на отвлеченные темы, которая присуща МАТЧ ТВэшникам, не было истерик, не было фантазий. Все было по делу, человек комментировал матч ни на что не отвлекаясь.
Слуцкий и Карпин лучшие в этом деле - определенно..
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:01
Хорошо работал - говорит размеренно, без слов-паразитов, подмечает детали, не фантазирует, дает достойный анализ. В случае когда надоест быть тренером, спокойно может работать на телевидении, хотя как раз из желания нести зрителям адекватную оценку может на наше Канделаки ТВ и не попасть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Он себя даже в тройку не занесёт. Скромный человек ;)
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:58
Комментировать и не уснуть на таком матче это подвиг.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 08:57
Странно,что первое место Казанскому отдал,я думал себя любимого поставит...)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:49
А мне тоже Казанский больше всех нравится как комментирует и футбол и хоккей. Хороший словарный запас, высокая мера тактичности и тонкий зажигающий юмор, после которого хочется продолжать его слушать, забывая иногда о происходящем на поле (площадке). Ну а Лёня круто отработал, показав всем, что он очень многогранный человек и легко вписался бы в другую профессию.
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
вчера в 08:44
По мне так Стагниенко
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:42
Слуцкий лучший во всём!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:38
По мне так Лёня лучше
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:35
Ну вот, перспектива маячит
beefs
beefs
вчера в 08:25
хорошая подработка у Слуцкого..
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