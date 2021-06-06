Уткин назвал Слуцкого вторым лучшим комментатором в России

Известный блогер и журналист Василий Уткин положительно отозвался о работе главного тренера «Рубина» в качестве комментатора.

Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор прямо сейчас (обычно просят назвать тройку), я, конечно, снова назову первым Казанского, но вторым, совершенно точно — Леонида Слуцкого. У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв.