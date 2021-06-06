Широков: «При Черчесове в сборной никогда не было феерии»

Экс-хавбек сборной России прокомментировал победу над Болгарией в товарищеском матче.

Ожидал более осмысленного футбола. Один момент за матч — когда бил Зобнин. А больше ничего не было. Мы не ждали феерии, но дома с Болгарией могли бы выглядеть убедительнее. Но при Черчесове никогда не было феерии, если не считать побед над глухонемыми. Главное, достойно выступить на Евро.