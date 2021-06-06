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Широков: «При Черчесове в сборной никогда не было феерии»

вчера, 00:03
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Экс-хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал победу над Болгарией в товарищеском матче.

Ожидал более осмысленного футбола. Один момент за матч — когда бил Зобнин. А больше ничего не было. Мы не ждали феерии, но дома с Болгарией могли бы выглядеть убедительнее. Но при Черчесове никогда не было феерии, если не считать побед над глухонемыми. Главное, достойно выступить на Евро.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч Россия — Болгария можно было и не смотреть.

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Сп62
Сп62
вчера в 23:29
Феерия, если и происходит, то в основном у наших ворот.
112910415
112910415
вчера в 14:36
зато мы в хоккее ! ...
а, нет, тоже как-то не очень
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:48, ред.
Будем откровенны - при всем своем сложном и скажем "многогранном" характере, в футболе Широков не проходимец и разбирается более чем на "отлично" в своем хобби!
И его голос с критическими нотами в адрес Черчесова и сборной дает определенное понимание выражения из Библии "Глас вопиющего в пустыне"...
К чему нам готовить сердца по пришествию Евро...?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:07
Кого Широков называл "колхозом"...и что получили на выхлопе - мы знаем.....
Кого он теперь называет "глухонемыми" ???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:35
Можно было и не смотреть!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:15
Кажется Чехов как-то обыграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:56
И не увидем пока он тренер
beefs
beefs
вчера в 04:53
Ничего, сейчас они отдохнут и 12 как фейернут...
mihaluch
mihaluch
вчера в 03:19
Это тебе не сборная Бразилии.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 02:13
И зачем такая сборная, сверхфееричный ты наш?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 01:25
А сам широков играл в феерический футбол? Нет конечно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:12
Сборная трактористов 🚜, такое ощущение что они играют запряжённые в плуг !!! Ладно может это на фоне нагрузок , посмотрим что из этого получится на чемпионате Европы !!! По любому только Удачи сборной России, другой команды у нас нет !!! Болеть всё равно буду только за Вас ребятушки !!! Вперёд Россия !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 01:12
Феерия и сборная России не ходят рука об рука уже более десятка лет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 00:08
Да и при других тоже не особо...
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