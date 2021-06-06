Широков: «При Черчесове в сборной никогда не было феерии»

Экс-хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал победу над Болгарией в товарищеском матче.
Ожидал более осмысленного футбола. Один момент за матч — когда бил Зобнин. А больше ничего не было. Мы не ждали феерии, но дома с Болгарией могли бы выглядеть убедительнее. Но при Черчесове никогда не было феерии, если не считать побед над глухонемыми. Главное, достойно выступить на Евро.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что матч Россия — Болгария можно было и не смотреть.
а, нет, тоже как-то не очень
а, нет, тоже как-то не очень
И его голос с критическими нотами в адрес Черчесова и сборной дает определенное понимание выражения из Библии "Глас вопиющего в пустыне"...
К чему нам готовить сердца по пришествию Евро...?
И его голос с критическими нотами в адрес Черчесова и сборной дает определенное понимание выражения из Библии "Глас вопиющего в пустыне"...
К чему нам готовить сердца по пришествию Евро...?
Кого он теперь называет "глухонемыми" ???
Кого он теперь называет "глухонемыми" ???