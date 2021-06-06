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Салихова высказалась о назначении Мележикова на пост гендира «Спартака»

вчера, 13:47

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Евгения Мележикова на должность генерального директора московского клуба.

Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности, потом добавились функции по эксплуатации. Если у него не сорвет «крышу», как у предыдущих, и он будет держаться подальше от известных всем агентов, возьмет профессионального коммерческого директора, скаутов, то есть вероятность, что все получится.

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Все комментарии
доктоР7
доктоР7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Добрый день! В основном, она говорит банальности о футболе. И то, что нравится красно-белой торсиде. Курица - не птица, стоматолог - не врач, баба не ч.....к.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 19:40
Зарема напоминает мне Хюррем из сериала "Великолепный век "
ABir
ABir
вчера в 17:08
Придётся директору соответствовать
figrant
figrant
вчера в 16:52
Я его слепила из того, что было... Будем смотреть, сработает ли. Зарема, очень искусно заигрывает с красно-белыми массами, при этом всё больше и больше набирая симпатий от оных. Не замаскированные эмоции, перепутанные берега, выброшенный мусор через форточку имеют место быть. Но это территория спорта, на которой на грани фола либо с фолом-норма. Последим.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:43
ну всё дорвалась теперь по каждому шороху в Спартаке будет коммент
kts99
kts99
вчера в 16:26
Зарему а сборную! Толку будет больше
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 16:20
Зарема Верим
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:10
как вариант все высказывания Салиховой в сми соглосовываются сначала с Федуном, о Спартаке и так всегда много слухов и разной грязи, опубликованных документах и стратегии клуба...а так в сми о команде будут писать не реже чем было и вся инфа будет под контролем...возможно даже уход Заримы был заранее продуман, по сути ничего она сверхестественного не рассказала
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 15:24
Ну хоть не Малежика....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:56
А может у неё незамыленный и не зашоренный глаз и взгляд?

Держать в ежовых рукавицах тоже надо уметь...)

Не будем забывать "15 лет без побед", а тут юбилей грядет..
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:40
Зарема совсем с ума сошла ?
А как же новый генеральный зарабатывать должен ?
Ну не на эти же подачки со стороны Федуна расчитывать ! Он же все таки бывший охранник , мент по специальности, а не футболист ....
Сейчас - сейчас конечно наберет своих агентов - осведомителей из числа сексотов , они вам быстренько порядок наведут и сделают из Спартака филиал Росгвардии на радость Фратрии !
marut
marut
вчера в 14:39
Да уж....кто бы мог подумать
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:24
Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности,
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1261417/salihova-zarema-spartak
Ключевое слово, - " Я его вернула" !!!
Спартачи скоро начнут вывешивать банеры со словами, - " СПАСИБО ЗАРЕМА - ТЫ НАШЕ ВСЁ " !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:14
Неугомонная Зарема продолжает перетряхивать бело-красное гнездо , при этом вынося весь сор из избы на всеобщее обозрение. Что удивительно, никто не пытается ей возразить громогласно, боятся реакции Федуна, а ведь и за ней наверняка числятся какие либо косячки, без ошибок в футболе не бывает. Пора бы Федуну утихомирить свою подругу и все вопросы решать внутри команды.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:02
С Заримой обязательно крышу сорвёт.
112910415
112910415
вчера в 13:54
крепкая рука, однако !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:51
А эта зарема не такая уж и простая.
particular
particular
вчера в 13:51
Высказывания дамы, всё чаще, подкупают прозрачностью, актуальностью и отсутствием зашоренности... Умеет поджигать и направлять огонь 👍
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