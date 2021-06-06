Салихова высказалась о назначении Мележикова на пост гендира «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Евгения Мележикова на должность генерального директора московского клуба.
Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности, потом добавились функции по эксплуатации. Если у него не сорвет «крышу», как у предыдущих, и он будет держаться подальше от известных всем агентов, возьмет профессионального коммерческого директора, скаутов, то есть вероятность, что все получится.
Держать в ежовых рукавицах тоже надо уметь...)
Не будем забывать "15 лет без побед", а тут юбилей грядет..
Держать в ежовых рукавицах тоже надо уметь...)
Не будем забывать "15 лет без побед", а тут юбилей грядет..
А как же новый генеральный зарабатывать должен ?
Ну не на эти же подачки со стороны Федуна расчитывать ! Он же все таки бывший охранник , мент по специальности, а не футболист ....
Сейчас - сейчас конечно наберет своих агентов - осведомителей из числа сексотов , они вам быстренько порядок наведут и сделают из Спартака филиал Росгвардии на радость Фратрии !
А как же новый генеральный зарабатывать должен ?
Ну не на эти же подачки со стороны Федуна расчитывать ! Он же все таки бывший охранник , мент по специальности, а не футболист ....
Сейчас - сейчас конечно наберет своих агентов - осведомителей из числа сексотов , они вам быстренько порядок наведут и сделают из Спартака филиал Росгвардии на радость Фратрии !
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1261417/salihova-zarema-spartak
Ключевое слово, - " Я его вернула" !!!
Спартачи скоро начнут вывешивать банеры со словами, - " СПАСИБО ЗАРЕМА - ТЫ НАШЕ ВСЁ " !!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1261417/salihova-zarema-spartak
Ключевое слово, - " Я его вернула" !!!
Спартачи скоро начнут вывешивать банеры со словами, - " СПАСИБО ЗАРЕМА - ТЫ НАШЕ ВСЁ " !!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.