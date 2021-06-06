Салихова высказалась о назначении Мележикова на пост гендира «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала назначение Евгения Мележикова на должность генерального директора московского клуба.

Мележиков был уволен Михайловым позапрошлым летом. Я его вернула в клуб на должность начальника по безопасности, потом добавились функции по эксплуатации. Если у него не сорвет «крышу», как у предыдущих, и он будет держаться подальше от известных всем агентов, возьмет профессионального коммерческого директора, скаутов, то есть вероятность, что все получится.