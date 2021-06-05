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Баринов: «Мы готовы физически, но поработаем над тактикой»

05 июня 2021, 22:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб БолгарияБолгарияМатч завершен

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал победу над командой Болгарии.

Я играл центрального защитника при Сёмине в чемпионский год «Локомотива». Надеюсь, что это принесёт хороший результат и на Евро.

Почему меня заменили? Была борьба вверху. Я сыграл головой и получил локтем в лицевую кость и в нос. Пошла кровь. Хотел продолжить встречу. Но врачи сказали: «Если будет ещё одно такое столкновение, можно пролететь мимо Евро».

Болгария — хороший неуступчивый соперник. Мы разбирали их игры и были готовы. Ребята молодцы – дожали и победили. Это даст импульс перед Евро.

Мы готовы и физически. Поработаем над тактикой и с полными силами подойдём к старту Евро.

Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:16, ред.
В названии ветки
Баринов чётко, грамотно и кратко расшифровал русскую поговорку....
"Сила есть - ума не надо"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:16
Судя по вчерашней игре не скажешь, что готовы физически.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:13
С такой игрой нам нечего не светит!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июня в 23:50
Три разных соперника и три плана на игру. С бельгийцами, со скоростью Дзюбы, как по мне, на скамейку. Опорная зона быть может Зобнин с Бариновым. Задача вырвать очко!
Болелам надеяться на лучшее. Готовиться к худшему.
Игрокам запретить инет, чтобы не читали и не делали себе, и нам нервы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 23:42
Боюсь, что физическую готовность Баринова будет тестировать Лукаку. Здесь даже золотой значок ГТО не поможет.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 23:04
Посмотрим, как вы нас порадуете на Евро.
beefs
beefs
05 июня в 22:45
надеемся что так и будет...
1bear
1bear
05 июня в 22:42
опять "кривые"коэффициенты , просьба убрать дополнительные ставки...
Ironigor
Ironigor
05 июня в 22:41
Вперёд и с песней !!! Удачи Вам парни !!!
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