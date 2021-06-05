Баринов: «Мы готовы физически, но поработаем над тактикой»

Хавбек сборной России прокомментировал победу над командой Болгарии.

Я играл центрального защитника при Сёмине в чемпионский год «Локомотива». Надеюсь, что это принесёт хороший результат и на Евро.

Почему меня заменили? Была борьба вверху. Я сыграл головой и получил локтем в лицевую кость и в нос. Пошла кровь. Хотел продолжить встречу. Но врачи сказали: «Если будет ещё одно такое столкновение, можно пролететь мимо Евро».

Болгария — хороший неуступчивый соперник. Мы разбирали их игры и были готовы. Ребята молодцы – дожали и победили. Это даст импульс перед Евро.

Мы готовы и физически. Поработаем над тактикой и с полными силами подойдём к старту Евро.