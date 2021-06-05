Баринов: «Мы готовы физически, но поработаем над тактикой»

Хавбек сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал победу над командой Болгарии.
Я играл центрального защитника при Сёмине в чемпионский год «Локомотива». Надеюсь, что это принесёт хороший результат и на Евро.
Почему меня заменили? Была борьба вверху. Я сыграл головой и получил локтем в лицевую кость и в нос. Пошла кровь. Хотел продолжить встречу. Но врачи сказали: «Если будет ещё одно такое столкновение, можно пролететь мимо Евро».
Болгария — хороший неуступчивый соперник. Мы разбирали их игры и были готовы. Ребята молодцы – дожали и победили. Это даст импульс перед Евро.
Мы готовы и физически. Поработаем над тактикой и с полными силами подойдём к старту Евро.
Любопытно, что сборная России благодаря этой победе прервала серию из шести игр с пропущенными голами.
Баринов чётко, грамотно и кратко расшифровал русскую поговорку....
"Сила есть - ума не надо"
Баринов чётко, грамотно и кратко расшифровал русскую поговорку....
"Сила есть - ума не надо"
Болелам надеяться на лучшее. Готовиться к худшему.
Игрокам запретить инет, чтобы не читали и не делали себе, и нам нервы.
Болелам надеяться на лучшее. Готовиться к худшему.
Игрокам запретить инет, чтобы не читали и не делали себе, и нам нервы.