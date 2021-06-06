Захарова: «Украина использует нацистские лозунги на футболках»

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вчера, 23:45

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Кроме того, на футболках будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».

Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый. Называется тромплёй (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка». Непосредственно же корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны – это калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу (ударения в одинаковых местах). В качестве официального приветствия бандеровских сторонников из УПА она была принята на II съезде украинских националистов в апреле 1941 г. в оккупированном Кракове: «Приветствие в организации производится в форме поднятия выпрямленной правой руки под углом вправо чуть выше головы. Действующие слова полного приветствия: „Слава Украине“, ответ – „Героям слава“. Допускается сокращение приветствия: „Слава“ – „Слава“». Приветствие полностью копирует германский нацистский аналог. В годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы. В послевоенный период традиция бандеровского приветствия сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной Украине, а также сдавшимися американским войскам и доживавшими свой век, спасшимися от правосудия на Западе бойцами УПА. Именно из этой среды и расползалась апологетика лозунга и попытки обелить его происхождение, а также отделить украинский национализм от поверженного немецкого и очистить его от преступлений, совершенных под влиянием последнего. Организаторы и зрители Чемпионата Европы по футболу должны это знать.

Ранее глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич гневно отреагировал на критику со стороны российских депутатов в адрес дизайна новой формы украинской национальной команды.