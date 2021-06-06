Червиченко — о форме Украины: «Им больно, что лишились Крыма»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Это же форма. Каждый имеет право наносить туда территории, которые считает нужным. У соседей до сих пор фантомные боли по поводу присоединения Крыма. Сделали и сделали. Нас это никак не касается и не задевает. Если украинцы думают, что им это поможет лучше играть, то ради бога. Нам не надо на это реагировать.