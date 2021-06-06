ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Евро-2020

Червиченко — о форме Украины: «Им больно, что лишились Крыма»

вчера, 23:18

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Это же форма. Каждый имеет право наносить туда территории, которые считает нужным. У соседей до сих пор фантомные боли по поводу присоединения Крыма. Сделали и сделали. Нас это никак не касается и не задевает. Если украинцы думают, что им это поможет лучше играть, то ради бога. Нам не надо на это реагировать.

Всё это идёт от бессилия. Можно было бы требовать того, чтобы УЕФА запретила эту форму, но присоединение Крыма, кроме некоторых блошиных стран, никто не признал, поэтому здесь надо смотреть на это снисходительно. Лишились Крыма и лишились, им больно. Пройдёт время, и всё это забудется. Хотя это всё, конечно, смешно.

Ранее депутат Госдумы выразил надежду на то, что Украине запретят играть в этой форме на Евро-2020.

Все новости
Глава бразильской федерации футбола заставлял помощницу есть собачий корм
Сегодня, 00:28 Комментарии25
Захарова: «Украина использует нацистские лозунги на футболках»
Вчера, 23:45
Украина — России: «Лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами»
Вчера, 23:28
Милонов: «Сборной Украины стоило напечатать форму в поддержку ЛГБТ»
Вчера, 23:13
Валуев: «Украина может мечтать сколько угодно, но Крым – территория России»
Вчера, 18:09
Депутат Госдумы: «Надеюсь, что форму сборной Украины запретят»
Вчера, 17:14
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100