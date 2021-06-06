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Украина — России: «Лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами»

вчера, 23:28

Глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич отреагировал на критику со стороны российских депутатов в адрес дизайна новой формы украинской национальной команды с изображением очертаний Крыма.

Прежде всего хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода.

Накануне депутат Государственной Думы России Виталий Милонов заявил, что сборной Украины стоило напечатать форму в поддержку ЛГБТ.

Российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом на Олимпиаде, на соревнованиях не будет использоваться и гимн России. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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