Бойкот Кубка Америки. Бразильские футболисты выступили против тщеславного президента

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сегодня, 16:33

Неймар, Месси и Суарес обсуждают отказ от участия в крупном турнире.

Политики испортили праздник футбола

Изначально турнир ждали в 2020-м, как и Евро. Кубок Америки выходит на цикл с четырехлетними паузами, как и другие крупные турниры для сборных. Следующий турнир по плану должен пройти в Эквадоре в 2024-м. А нынешней Кубок собирались принять Колумбия и Аргентина. Месси мечтал выиграть трофей с первой сборной. Но затем первую хозяйку лишили статуса.

Испугались за безопасность гостей турнира. Отчеты разведки развитых стран показали, что колумбийцы врут об эпидемиологической картине. Также в стране общенациональные протесты против властей из-за новых налоговых законов. В ход пошли все методы – судебные запреты на протесты, убийства протестующих и их исчезновения. И хорошо еще, если головорезы картелей не работают на полицию.

20 мая Колумбии официально запретили принимать Кубок Америки, ведь за неделю до этого протесты достигли такого масштаба, что из-за перекрытия дорог страна перестала экспортировать кофе. Блокады дорог исключают проведения футбольного турнира. Пока колумбийцы воюют с попытками создать диктатуру и укрепить полицейское государство, у Аргентины другая беда.

Месси не сыграет в домашнем финале

29 мая министр здравоохранения Аргентины сообщила, что вопрос о проведении Кубка Америки не решен. Согласовывали детали между министерствами. Традиционный бардак, хотя на построение планов «Б» было больше года. Прекрасно знали, что придется играть без зрителей и во время мировой пандемии, но не справились.

Причина, как и в колумбийском случае – уровень менеджеров от политики. Федерация футбола Аргентины 22 мая приостановила игры. Все из-за печального рекорда по смертности от COVID – если в феврале умирало 100-160 человек в день, то дошли до 600-700, а ежедневно регистрируют по 30 тысяч случаев, что для 45-миллионой страны – много.

Понятно, что после такого Кубок Америки ушел на второй план. Кому отдать турнир? Только человеку, который мечтает стать диктатором, поэтому ведет себя именно так – президенту Бразилии. Удивляет, что в стране, где была расовая сегрегация, а сто лет назад одному из темнокожих игроков «Флуминенсе» нанесли на лицо белую пудру, чтобы выпустить на поле, выбрали такого президента.

В Бразилии полмиллиона жертв пандемии

Как и предполагали вирусологи, мир накрыло постепенно. Более-менее безопасно можно провести Евро. А вот та же Индия переживает страшную пандемию. И Бразилия с конца апреля в медицинской агонии. Добирались до 100 000 случаев в день, умирало на пике по полторы тысячи человек в сутки. Ситуация удручающая, а у руля оказался человек, что умеет только орать.

Президент Болсонару — смесь Трампа, Орбана (президент Венгрии), Земана (Чехии) и Лукашенко. Классический представитель псевдоправых популистов и демагогов, что именуют себя социал-либералами. Хотя Черчилль не говорил, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами, но во фразе есть смысл. В мировой политике глубокий кризис. Все переплелись с коррупцией, а страдают люди.

Бразильцам сейчас тяжко, ведь есть фавелы, трущобы. Как лечиться, если нет денег на еду? Вот поэтому Каземиро и другие футболисты сборной не восприняли решение Болсонару попиариться, экстренно приняв Кубок Америки. Ведь такие власти легко могут скрывать масштабы пандемии. И если Аргентина решила поставить безопасность на первый план, то президенту Бразилии неинтересно воевать за жизни. «Вопрос закрыт» — его ответ на претензии.

Судя по последним новостям, футболистам сборной Бразилии закрывают рот. Каземиро сбивчиво объяснил, что их попросили не говорить, как из-за политиков-демагогов умерло 470 тысяч бразильцев. Это население целой Тулы. Невероятная катастрофа, по состоянию на вчерашние сутки Бразилия была на втором месте по количеству новых случаев после Индии. Аргентина и Колумбия – в четверке.

Турнир некуда переносить, всюду COVID-19

Речь не только о том, что Месси, Суарес и Неймар рискуют здоровьем и потенциально жизнью, а еще и о моральной стороне вопроса. Как можно проводить пир во время чумы? Где гарантии, что старт Кубка Америки не приведет к протестам в Бразилии и не начнутся стычки с полицией? Нет никаких предпосылок, что рейтинг Болсонару подскочит. Бразильцы не забыли, как их обманули с ЧМ – бюджет турнира нагло разворовали.

Да и Кубок Америки уже проводили в 2019-м. Министров здравоохранения меняют чаще, чем «Спартак» директоров. Месси правильно сделал, что звонил Суаресу и спрашивал, будут ли игроки Уругвая бойкотировать турнир. И аргумент, что в Бразилии не приостановили футбольные клубные матчи, поэтому стоит играть, смотрится странно. Этого не сделали, поскольку у президента та же тактика, что была у Трампа год назад.

Делают вид, что ничего не происходит. Солнышко светит, купайтесь в океане и умирайте молча. Игроков и Тите легко понять. У каждого есть зараженные знакомые. Есть надежда, что пожар немного погасят врачи – новая волна идет месяц, пора бы успокоиться. Но многим не до футбола. Когда у тебя здравоохранение, как в Англии или в Германии, случаев не так много, а медицинским протоколам следуют, то в футбол надо играть.

Россия, например, на седьмом месте в мире по новым случаям в сутки и смертям, но турнир пройдет в одном городе, а не в четырех, включая Рио-де-Жанейро. Причем это случай, когда футбольных чиновников сложно обвинять во всем. Во всех странах континента волна пандемии. Уругвай по случаям уступает бразильцам лишь в 8 раз, но там населения в 60 раз меньше, то есть на родине Суареса ситуация еще хуже.

КОНМЕБОЛ решил забрать свои миллионы

Рассматривали идею с переносом турнира в США . Но там вакцинация не успевает за плоскоземельщиками, что верят в чип от Билла Гейста. Люди не берегутся, поэтому в США в целом спад, но хватает новых случаев заражения. Прирост при пересчете на процент населения примерно такой, как в России. Чили и Парагвай не решились принять турнир. А Болсонару сделал вид, что не было полмиллиона смертей и 17 миллионов переболевших.

Жаль игроков. Представьте, как к сборной Бразилии будут относиться соотечественники, если примут участие в спектакле политического тщеславия. Ни один лидер, что думает о жизнях, не согласится принять крупный турнир, ведь это вложенные деньги – их можно направить на медицину. Еще есть риск выкосить во время пандемии половину сборной, ведь всех игроков вакцинировать не успели.

Чиновники думают о празднике, когда в стране траур, лекарств не хватает, а уровень безработицы бьет рекорды. Болсонару красуется перед сокращающимся электоратом, КОНМЕБОЛ хочет заработать более 120 миллионов долларов от проведения турнира, а на людей плевать. И есть лишь один плюс в турнире именно в Бразилии, если никто из участников чудом не пострадает, а волна заражений спадет.

Уровень поддержки президента тает, за импичмент 57 % бразильцев. Если Кубок Америки поможет мирно убрать очередного случайного человека на посту, где надо отвечать за жизни и судьбу 211 миллионов людей – так тому и быть. Главное, чтобы не спровоцировали кровавые протесты, как в Колумбии – с десятками погибших, сотнями покалеченных и неадекватной реакции полиции. Не хотелось бы, чтобы из-за Кубка Америки пострадали те, кому и так несладко.