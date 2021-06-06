Валуев: «Украина может мечтать сколько угодно, но Крым – территория России»

Депутат Государственной Думы России Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Это попытка политизировать спорт, это некрасиво.

Можно предположить, что в Крыму проживают граждане с российским паспортом, которые будут поддерживать сборную Украины. Здесь есть определенная хитрость. Надо понимать, что они имели в виду, как это толковать. Событие ведь может иметь двойное дно.

Политика – такая вещь, в которой есть и двойные, и тройные стандарты. Мечтать можно сколько угодно, но Крым – территория Российской Федерации. Это не обсуждается.