Депутат Госдумы: «Надеюсь, что форму сборной Украины запретят»

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях.