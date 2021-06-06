Милонов: «Сборной Украины стоило напечатать форму в поддержку ЛГБТ»

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.

Позабавило, конечно. Безусловно, это нарушение всех спортивных международных норм, постольку форма содержит политический слоган. Я также слышал, что они там бандеровские слоганы публикуют. Это политизация в некой форме, я не думаю, что эта футбольная форма и слоган попадают под спортивный контекст, который может быть применен в спортивных состязаниях. Но даже с этой надписью и формой, нам без разницы, мы находимся в разных группах. Даже если бы мы были в одной группе, то нашим парням было бы еще приятнее порвать их в такой форме и с таким лозунгом. Они бы с лозунгом «Героям слава» валялись бы на газоне и визжали каждый раз, симулируя ушибы и переломы. Они бы вместо того, чтобы играть в футбол, кричали бы про русскую агрессию на ворота Украины, что русские оккупанты оккупировали их половину поля.