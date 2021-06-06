Милонов: «Сборной Украины стоило напечатать форму в поддержку ЛГБТ»

Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов прокомментировал новость о том, что сборная Украины выступит на Евро в форме с изображением очертаний Крыма.
Позабавило, конечно. Безусловно, это нарушение всех спортивных международных норм, постольку форма содержит политический слоган. Я также слышал, что они там бандеровские слоганы публикуют. Это политизация в некой форме, я не думаю, что эта футбольная форма и слоган попадают под спортивный контекст, который может быть применен в спортивных состязаниях. Но даже с этой надписью и формой, нам без разницы, мы находимся в разных группах. Даже если бы мы были в одной группе, то нашим парням было бы еще приятнее порвать их в такой форме и с таким лозунгом. Они бы с лозунгом «Героям слава» валялись бы на газоне и визжали каждый раз, симулируя ушибы и переломы. Они бы вместо того, чтобы играть в футбол, кричали бы про русскую агрессию на ворота Украины, что русские оккупанты оккупировали их половину поля.
Честно говоря, это очень смешно. Даже представители малых африканских стран до такого не опускаются. Но постольку сборной Украины ничего не светит на Евро, она не выйдет никуда из группы, и это будет самая невзрачная сборная всего Евро, то в принципе они пытаются взять эпатажем. Но я им все-таки рекомендую не печатать вымышленные карты Атлантиды, а напечатать и вешать форму в поддержку ЛГБТ. Вот тогда их заметят и тогда Европа подумает, чтобы дать им новый транш кредита. Поэтому в радужной форме украинская сборная будет смотреться как по-европейски модно, так и будет соответствовать своему общему содержанию.
Другой депутат Госдумы ранее выразил надежду на то, что Украине запретят играть в этой форме на Евро-2020.