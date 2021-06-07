Шпилевский покинул «Кайрат». Он возглавит клуб из второй Бундеслиги

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский покидает клуб.
Пресс-служба казахстанского клуба сообщает, что 33-летний специалист возглавит клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге». Согласно соглашению, «Кайрат» получит компенсацию от будущего работодателя Алексея.
Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2019 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер.
В мае советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» стал Курбан Бердыев. Ранее появлялась информация, что он может возглавить команду в случае ухода Шпилевского.