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Шпилевский покинул «Кайрат». Он возглавит клуб из второй Бундеслиги

сегодня, 15:36

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский покидает клуб.

Пресс-служба казахстанского клуба сообщает, что 33-летний специалист возглавит клуб второй немецкой Бундеслиги «Эрцгебирге». Согласно соглашению, «Кайрат» получит компенсацию от будущего работодателя Алексея.

Шпилевский возглавлял «Кайрат» с 2019 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен казахстанский специалист Кирилл Кекер.

В мае советником председателя наблюдательного совета «Кайрата» стал Курбан Бердыев. Ранее появлялась информация, что он может возглавить команду в случае ухода Шпилевского.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:58
Немцы, что то необычное заметили в этом молодом парне.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:37
В Германии сейчас мода на молодых тренеров.
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 15:48
Для Германии фамилия подходящая, игровая.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:40
Это вызов можно сказать
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