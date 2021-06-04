В Италии тренерская чехарда: 8 из 10 лучших команд Серии A сменили рулевых

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сегодня, 19:02

Карусель, которую не остановить.

Картина целиком выглядит довольно абсурдной:

- 8 из 10 команд, финишировавших в топ-10 Серии A по итогам сезона-2020/21, сменили главных тренеров.

- Удержались в своих креслах только Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Стефано Пиоли («Милан»).

- Тренер-чемпион покинул свой пост.

- «Ювентус» третье лето подряд производит замену на ключевой должности, причем вернулся к кандидатуре испытанного специалиста.

Впрочем, давайте обо всех по порядку.

10 место. «Верона»

Ушедший тренер: Иван Юрич (Хорватия) — перешел на работу в «Торино».

Новый тренер: видимо, Эусебио Ди Франческо.

«Верона» добилась прогресса под руководством Ивана Юрича. Хорватский специалист руководил «Мастифами» в двух сезонах, приведя свою команду к девятому и десятому местам в Серии A. Юрич получил более выгодное предложение от уставшего бороться за выживание «Торино», а «Верону» должен принять экс-тренер «Сассуоло» и «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

9 место. «Сампдория»

Ушедший тренер: Клаудио Раньери (Италия).

Новый тренер: Не назначен. Фаворит — Алессио Дионизи из «Эмполи».

Клаудио Раньери еще две недели назад подтвердил, что его время в «Сампдории» подошло к концу: в конце месяца у опытного тренера истекает контракт, после чего он покинет Геную. «Сампдория» собирается сделать преемником Раньери молодого специалиста Алессио Дионизи, который в прошедшем сезоне выиграл Серию B с «Эмполи», а еще рассматривается экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

8 место. «Сассуоло»

Ушедший тренер: Роберто Де Зерби (Италия) уже возглавил донецкий «Шахтёр».

Новый тренер: Не назначен. Марко Джампаоло близко.

Один из самых прогрессивных тренеров Италии дважды подряд финишировал с «Сассуоло» на восьмой строчке Серии A, после чего позволил себя уговорить донецкому «Шахтёру»: с нового сезона Роберто будет работать с «Горняками», постарается сбросить с первого места УПЛ киевское «Динамо» и Мирчу Луческу. «Шахтёр» привлек Де Зерби перспективами проявить себя в Лиге чемпионов, а пример Паулу Фонсеки доказывает, что путь из Украины в Италию не закрыт. «Сассуоло» пока обезглавлен, но уже вовсю идут переговоры с бывшим тренером «Милана» и «Сампдории» Марко Джампаоло, которому предложен двухлетний контракт.

7 место. «Рома»

Ушедший тренер: Паулу Фонсека (Португалия).

Новый тренер: Жозе Моуриньо (Португалия).

Если бы «Рома» не поспешила договориться и объявить о назначении Моуриньо, возможно, увидели бы еще одно возвращение этим летом, ведь в «Интере» внезапно освободился тренерский мостик после ухода Антонио Конте. Жозе прежде работал в Милане, а теперь предпримет очередную попытку доказать, что еще не «выдохся». Португалец уже успел уладить конфликт с Генрихом Мхитаряном и присматривает новичков для «Волков». Мистер «Особенный» в любом случае привлечет дополнительное внимание к «Роме» и Серии A в целом, а вот чего добьется — другой вопрос.

6 место. «Лацио»

Ушедший тренер: Симоне Индзаги (Италия).

Новый тренер: Не назначен. Идут переговоры с Маурицио Сарри.

Решение Симоне Индзаги стало неожиданностью для боссов «Лацио»: президент Клаудио Лотито рассказал, что тренер передумывал подписывать новый контракт в последний момент, и даже в прощальном посте «Орлов» сквозит обида — Индзаги проводили без упоминания его имени. Симоне быстро нашел новую работу (нет сомнений, что предложение «Интера» и стало причиной, из-за которой он резко передумал оставаться в «Лацио»), а римляне оказались в шоковой ситуации. Основной кандидат на тренерский мостик — Маурицио Сарри, но в переговорах есть сложности.

5 место. «Наполи»

Ушедший тренер: Дженнаро Гаттузо (Италия) перешел в «Фиорентину».

Новый тренер: Лучано Спаллетти (Италия).

Руководство «Наполи» не оказало должной поддержки Гаттузо, и Рино ушел в «Фиорентину» тренировать Кокорина, если тот соизволит появляться на занятиях в новом сезоне. «Наполи» же назначил главным тренером Лучано Спаллетти, который в этом месяце получит последнюю зарплату в «Интере», два года содержавшего своего бывшего тренера.

4 место. «Ювентус»

Ушедший тренер: Андреа Пирло (Италия).

Новый тренер: Массимилиано Аллегри (Италия).

Победа в Кубке Италии и завоевание путевки в Лигу чемпионов не спасли Андреа Пирло от отставки. «Ювентус» возвращает на тренерский мостик Массимилиано Аллегри, который тренировал «Бьянконери» с 2014-го по 2019-й, выиграл пять Скудетто и дважды выводил «Старую Синьору» в финалы Лиги чемпионов. После ухода из «Юве» Макс два года сидел без работы и отклонял предложения, словно дожидаясь, когда в Турине одумаются и позовут его обратно. Теперь Аллегри попытается опровергнуть расхожее суждение о попадании в одну реку дважды.

3 место. «Аталанта»

Джан Пьеро Гасперини остался главным тренером.

2 место. «Милан»

Стефано Пиоли продолжит работу в «Милане».

1 место. «Интер»

Ушедший тренер: Антонио Конте (Италия).

Новый тренер: Симоне Индзаги (Италия).

Антонио Конте выиграл с «Интером» Скудетто, прервав серию из девяти чемпионств «Ювентуса» (у истоков которой сам и стоял), а потом развернулся и ушел из-за разногласий с руководством клуба. После расставания с «Интером» у Конте были контакты с Флорентино Пересом, но «Реал» назначил Анчелотти, а Антонио близок к «Тоттенхэму». Мостик «Интера» недолго оставался свободным: в новом сезоне «Нерадзурри» будет руководить Симоне Индзаги.