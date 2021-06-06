Мележиков стал гендиректором «Спартака»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сменил должность. Теперь он будет работать генеральным директором клуба.
Сообщается, это изменение носит не только формальный характер – поменяется и роль функционера в управлении клубом.
Накануне стало известно, кто сменит Станислава Сухину на посту начальника команды «Локомотива».
Намечается тандем Мележиков-Попов, плюс их кандидат Руй Витория.
Главное, чтобы без скандалов внутри клуба обошлось. Это нереально в Спартаке, но надо стремится хотя бы не выносить сор из избы.
Намечается тандем Мележиков-Попов, плюс их кандидат Руй Витория.
Главное, чтобы без скандалов внутри клуба обошлось. Это нереально в Спартаке, но надо стремится хотя бы не выносить сор из избы.
Закулисные руководители: брат хозяина, жена хозяина.......
Не хватает одного человека - Н.П. Старостина!
Закулисные руководители: брат хозяина, жена хозяина.......
Не хватает одного человека - Н.П. Старостина!
Думаешь Федун и там всех забюрократил ???
Думаешь Федун и там всех забюрократил ???
- Сколько директоров в Зените?)
- Сколько директоров в Зените?)
спортивный директор
директор по безопасности
директор по корпоративному управлению
директор по инфраструктуре
исполнительный директор
...и ещё 852 директоров...
Неужели чтоб 11 человек показали на поле достойный результат нужно забюрократить всё по максимому и рассадить 1000 человек по кабинетам..???
Как всё сложно....
Удачи Мележикову в новой должности...
спортивный директор
директор по безопасности
директор по корпоративному управлению
директор по инфраструктуре
исполнительный директор
...и ещё 852 директоров...
Неужели чтоб 11 человек показали на поле достойный результат нужно забюрократить всё по максимому и рассадить 1000 человек по кабинетам..???
Как всё сложно....
Удачи Мележикову в новой должности...
Точно! Поменять гендира!
Трясущимися руками Федун набирает номер в офисе клуба...
Точно! Поменять гендира!
Трясущимися руками Федун набирает номер в офисе клуба...