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Мележиков стал гендиректором «Спартака»

вчера, 00:20

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сменил должность. Теперь он будет работать генеральным директором клуба.

Мележиков стал гендиректором «Спартака»

Сообщается, это изменение носит не только формальный характер – поменяется и роль функционера в управлении клубом.

Накануне стало известно, кто сменит Станислава Сухину на посту начальника команды «Локомотива».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:34
о, теперь всё быстро наладится )
Палыч82
Палыч82 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:31
...а всё остальное узнаем потом.
makkie
makkie
вчера в 12:36
Ну и хорошо.

Намечается тандем Мележиков-Попов, плюс их кандидат Руй Витория.
Главное, чтобы без скандалов внутри клуба обошлось. Это нереально в Спартаке, но надо стремится хотя бы не выносить сор из избы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:30
За юмор плюсану)
Aris
Aris
вчера в 11:08
Сплошная чехарда! Хозяин, президент, гендиректор, исполнительный директор, директора ....
Закулисные руководители: брат хозяина, жена хозяина.......
Не хватает одного человека - Н.П. Старостина!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:49, ред.
А я откуда знаю.....
Думаешь Федун и там всех забюрократил ???
galem72
galem72 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:47
В наших скрепах по-другому и не бывает! ))
Anisovich
Anisovich
вчера в 10:33
Без Сухины ни на что не способен.
Prichal
Prichal
вчера в 10:16
Через три месяца покинет пост с многомилллионными отступными.
ermak6848
ermak6848 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 10:10
надо добавить : "Играл в дворой команде за МКАД..."
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:28
Вопрос один:

- Сколько директоров в Зените?)
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 08:45
Как показывает жизнь, гендир в СпаМе товар скоропортящийся...
Брулин
Брулин
вчера в 08:26
Наверняка отличный специалист. С соответствующим образованием и опытом управленца.
ABir
ABir
вчера в 08:11
Наверное заслужил доверие. Теперь его надо оправдать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 07:59, ред.
Хотел глянуть как бывший вице-президент Локо стал Гендиром Спартака....запутался в директорах....))))))
спортивный директор
директор по безопасности
директор по корпоративному управлению
директор по инфраструктуре
исполнительный директор
...и ещё 852 директоров...

Неужели чтоб 11 человек показали на поле достойный результат нужно забюрократить всё по максимому и рассадить 1000 человек по кабинетам..???
Как всё сложно....

Удачи Мележикову в новой должности...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 07:46
Не самая известная личность
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:40
Очередной раз бессмысленно
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 07:18
Раннее утро. Второй день сильного похмелья. В сотый раз пересмотрены все оставшиеся бутылки и последние капли из них слиты на язык. "Что ещё можно сделать?" - возникает сквозь непроходимую головную боль мысль.
Точно! Поменять гендира!
Трясущимися руками Федун набирает номер в офисе клуба...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:53
Из одного кабинета в соседний перешёл, или даже может быть из кресла...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:33
Чего они там всех тасуют
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:25
Директора меняются в Спартаке как перчатки.
beefs
beefs
вчера в 06:17
Посмотрим, что из этого получится, надеемся на лучшее...
ДСА
ДСА
вчера в 06:17
Весьма ответственная должность.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 01:17
Чего только в спартаке не делают, увольняют, переставляют а дело стоит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:16
Ха ха ха ))))) Такой портрет повесели , как будто В.И Ленин !!!) ЛЕНИН и теперь живее всех живых !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 01:07
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:06
Дату выпуска знаем, а вот срок годности не указан.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 00:28
Удачи ему в работе
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