Гаттузо будет представлен в качестве тренера «Фиорентины» 12 июля

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает, что Дженнаро Гаттузо будет представлен в качестве нового главного тренера клуба 12 июля.
43-летний специалист подписал контракт с «фиалками» 25 мая. Гаттузо намерен убедить полузащитника Франка Рибери остаться в клубе.
📅 Gennaro Gattuso verrà presentato il 12 luglio ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/AMqkS2C6Lz— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 5, 2021
Гаттузо суровый мужик, расслабляться и косить не позволит. Так что трудные времена пришли для нашего Александра...
Гаттузо суровый мужик, расслабляться и косить не позволит. Так что трудные времена пришли для нашего Александра...