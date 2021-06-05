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Гаттузо будет представлен в качестве тренера «Фиорентины» 12 июля

05 июня 2021, 13:28

Пресс-служба «Фиорентины» сообщает, что Дженнаро Гаттузо будет представлен в качестве нового главного тренера клуба 12 июля.

43-летний специалист подписал контракт с «фиалками» 25 мая. Гаттузо намерен убедить полузащитника Франка Рибери остаться в клубе.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
05 июня в 15:02
Фиорентине повезло с Гаттузо !!! Удачи!!!
swed27
swed27
05 июня в 13:43
Неплохой тренер для фиалок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 13:41, ред.
Кокорин может пока отдыхать,
Гаттузо суровый мужик, расслабляться и косить не позволит. Так что трудные времена пришли для нашего Александра...
ДСА
ДСА
05 июня в 13:38
Кокошу выгонит сразу.
STVA 1
STVA 1
05 июня в 13:38
Работа начинается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 13:31
Долго ждать как бы не передумали назначать.
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