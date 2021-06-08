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«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на Кварацхелию

вчера, 19:13

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

Футболист уже заявлял, что ведёт переговоры со многими клубами, а в подписании игрока заинтересованы «Ювентус» и «Бавария». «Рубин» запрашивает за переход своего хавбека около 20 млн фунтов стерлингов.

Как стало известно, ещё одним претендентом на Хвичу стал «Ливерпуль». «Красные» изучают вариант с трансфером полузащитника этим летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:11
включаем в список, ждём дальнейших новостей )
valt134
valt134
сегодня в 06:35
Отвечаю «Loko best”... Где Ювентус, Бавария , Ливерпуль и где Рубин вместе с как его, Кваранцелией??? Это разные Галактики!!! Не в обиду болелам Рубина. Но надо отделять мух от котлет!
Hoyar
Hoyar
вчера в 23:45
Это хто вообще?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:17
Сомнительно в такой трансфер
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
вчера в 23:12, ред.
Обидно Немного за Хвичу,ему бы ещё сезон отыграть в рпл окрепнуть и двигать дальше,только один сезон провел на хорошем уровне и все сразу хотят напариться на нем!
Loko best 1
Loko best 1 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 22:00
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 21:05
    Утка таких как он в шипе играют не уровень он Ливерпуля
    valt134
    valt134
    вчера в 20:21
    Очередная ну ОООчень жирная утка!!! Ювентус, Бавария, а теперь ещё и Ливерпуль... Ну прям выстроились в очередь. Про такие команды слышал, а вот кто такой Кварацхелия???
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 19:50
    30 евро и забирайте !
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:44
    Если это правда то Хвиче нужно отказаться от услуг Ливерпуля.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 19:33
    Это вряд ли, но агент старается.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:18
    Чтото какакто не верится!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:16
    Прошу соблюдать очередь!!!
    Ливерпуль, вы будете крайние , ваш номер 10 !!!)))
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