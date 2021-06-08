«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на Кварацхелию

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вчера, 19:13

Полузащитник «Рубина» может продолжить карьеру в Английской Премьер-Лиге.

Футболист уже заявлял, что ведёт переговоры со многими клубами, а в подписании игрока заинтересованы «Ювентус» и «Бавария». «Рубин» запрашивает за переход своего хавбека около 20 млн фунтов стерлингов.

Как стало известно, ещё одним претендентом на Хвичу стал «Ливерпуль». «Красные» изучают вариант с трансфером полузащитника этим летом.