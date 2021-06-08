Жезус дал добро на переход в «Ювентус»

Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус близок к переходу в «Ювентус».
Как утверждает источник, 24-летний форвард уже дал свое согласие на переход в туринский клуб.
Однако окончательное решение касательно трансфера будет зависеть от Криштиану Роналду. Если португальский нападающий все же решит покинуть «бьянконери», то «Юве» подпишет Жезуса.
3-4 игрока старта рвутся на выход + лавочники. Самое печальное - потерять Бернарду (пашет за двоих), каталонский бастард равнодушно сказал, что не держит его, охладились отношения и Атлетико сразу же включился в борьбу за него. И потом пошли активные слухи о покупке Грилиша (на позицию Бернарду), ахахахах
А когда гуннеры предложили большую сумму за Стерлинга, он сказал что он незаменим. Ну не даун, а?
Жезус ес чесна на фоне Стерлинга более-менее, но с переменным успехом показывает, сегодня выдаст феноменальный матч, а следующие два дня средне сыграет, но не пробьет дно в ущерб команде как ямаец, но всё же пока бразилец в цене, надо продавать. Уже 4 года в команде, а Агуэро вытеснить из состава или хотя бы заменить, так и не смог. Да и для руководства это вариант насобирать денег на Кейна.
3-4 игрока старта рвутся на выход + лавочники. Самое печальное - потерять Бернарду (пашет за двоих), каталонский бастард равнодушно сказал, что не держит его, охладились отношения и Атлетико сразу же включился в борьбу за него. И потом пошли активные слухи о покупке Грилиша (на позицию Бернарду), ахахахах
А когда гуннеры предложили большую сумму за Стерлинга, он сказал что он незаменим. Ну не даун, а?
Жезус ес чесна на фоне Стерлинга более-менее, но с переменным успехом показывает, сегодня выдаст феноменальный матч, а следующие два дня средне сыграет, но не пробьет дно в ущерб команде как ямаец, но всё же пока бразилец в цене, надо продавать. Уже 4 года в команде, а Агуэро вытеснить из состава или хотя бы заменить, так и не смог. Да и для руководства это вариант насобирать денег на Кейна.