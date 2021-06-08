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Жезус дал добро на переход в «Ювентус»

сегодня, 14:23

Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус близок к переходу в «Ювентус».

Как утверждает источник, 24-летний форвард уже дал свое согласие на переход в туринский клуб.

Однако окончательное решение касательно трансфера будет зависеть от Криштиану Роналду. Если португальский нападающий все же решит покинуть «бьянконери», то «Юве» подпишет Жезуса.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:15
Отличная новость))
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 15:42
С момента перехода так и не прибавил, да вообще не вырос как игрок.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 15:35
Ну в серии а полегче будет может там заиграет для мс плюс если продадут бездаря
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:16
Думаю что Рон не уйдёт!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:10
Качество футбола от матча к матчу у него скачет. Не тот, на кого можно положиться со 100-ной уверенностью. Если трансфер вдруг произойдет, надеюсь, Макс найдет Жезусу строгую позицию и приведет мозги в порядок.
allemz
allemz
сегодня в 14:40, ред.
Да неудивительно, если честно, все бегут из команды, разочаровавшись в шарлатане. Они ближе всех к каталонцу и лучше понимают ситуацию, что даже не видно традиционных вьюшек игроков после каждого вылета из ЛЧ: "Мы проиграли, но Пеп все равно лучший, гений".
3-4 игрока старта рвутся на выход + лавочники. Самое печальное - потерять Бернарду (пашет за двоих), каталонский бастард равнодушно сказал, что не держит его, охладились отношения и Атлетико сразу же включился в борьбу за него. И потом пошли активные слухи о покупке Грилиша (на позицию Бернарду), ахахахах
А когда гуннеры предложили большую сумму за Стерлинга, он сказал что он незаменим. Ну не даун, а?
Жезус ес чесна на фоне Стерлинга более-менее, но с переменным успехом показывает, сегодня выдаст феноменальный матч, а следующие два дня средне сыграет, но не пробьет дно в ущерб команде как ямаец, но всё же пока бразилец в цене, надо продавать. Уже 4 года в команде, а Агуэро вытеснить из состава или хотя бы заменить, так и не смог. Да и для руководства это вариант насобирать денег на Кейна.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:40
Неплохой игрок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:26
Неплохо для обоих...
beefs
beefs
сегодня в 14:26
хороша замена Рону...
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