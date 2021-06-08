Жезус дал добро на переход в «Ювентус»

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сегодня, 14:23

Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Манчестер Сити» близок к переходу в «Ювентус».

Как утверждает источник, 24-летний форвард уже дал свое согласие на переход в туринский клуб.

Однако окончательное решение касательно трансфера будет зависеть от . Если португальский нападающий все же решит покинуть «бьянконери», то «Юве» подпишет Жезуса.