Гюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».
Текущий контракт футболиста с «горожанами» истекает через два года, поэтому «Сити» либо продлит соглашение с немцем, либо продаст игрока. Интерес к Гюндогану проявляет «Барселона», а сам полузащитник отложил переговоры о новой сделке с «Манчестер Сити». Футболисту интересен вариант с переходом в стан «сине-гранатовых».
Каталонский клуб рассматривает Гюндогана в качестве альтернативы Джорджиньо Вейналдуму, который выбрал вариант с переходом в ПСЖ. Гюндоган ранее уже выражал восхищение «Барселоной» и Лионелем Месси.
Не тот игрок за которого нужно хвататься обеими руками, да и характера у него нет
Не тот игрок за которого нужно хвататься обеими руками, да и характера у него нет
Похоже что это последний сезон лысого в голубой шкуре)
Похоже что это последний сезон лысого в голубой шкуре)