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Гюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»

сегодня, 09:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «Барселоне».

Текущий контракт футболиста с «горожанами» истекает через два года, поэтому «Сити» либо продлит соглашение с немцем, либо продаст игрока. Интерес к Гюндогану проявляет «Барселона», а сам полузащитник отложил переговоры о новой сделке с «Манчестер Сити». Футболисту интересен вариант с переходом в стан «сине-гранатовых».

Каталонский клуб рассматривает Гюндогана в качестве альтернативы Джорджиньо Вейналдуму, который выбрал вариант с переходом в ПСЖ. Гюндоган ранее уже выражал восхищение «Барселоной» и Лионелем Месси.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 12:19
Интересна Барса, пусть уходит и играет со своим кумиром
Не тот игрок за которого нужно хвататься обеими руками, да и характера у него нет
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:07
По натоптанной аргентинцем дорожке? 😉
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 11:37
Игрок хороший, но 30 лет. Если цена небольшая , то нужно брать.
112910415
112910415
сегодня в 10:11
лишним не будет
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 10:04
Пеп Готовится винтануть с шейхпроекта назад домой и не исключено, что будет сейчас подбивать игроков перейти именно в Барселону. Он же открыто выступал против того, что бы Месси переходил в МС)))
Похоже что это последний сезон лысого в голубой шкуре)
beefs
beefs
сегодня в 10:01
Ему и Сити не плохо, но хозяин барин...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:59
Там под Месси нужно ложиться.
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