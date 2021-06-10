Гюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»

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сегодня, 09:58

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Барселоне».

Текущий контракт футболиста с «горожанами» истекает через два года, поэтому «Сити» либо продлит соглашение с немцем, либо продаст игрока. Интерес к Гюндогану проявляет «Барселона», а сам полузащитник отложил переговоры о новой сделке с «Манчестер Сити». Футболисту интересен вариант с переходом в стан «сине-гранатовых».