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Совладелец «Интер Майами»: «Я оптимистичен относительно подписания Месси»

сегодня, 07:28

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что оптимистично настроен относительного возможного подписания форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого истекает контракт с каталонским клубом.

Мы с Дэвидом [Бекхэмом] очень усердно работаем и стремимся к тому, чтобы привлечь сюда лучших футболистов, а Лео Месси — это игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времён.

Я оптимистичен относительного того, что Месси будет играть в футболке «Интер Майами», потому что думаю, что она станет отличным дополнением к наследию величайшего игрока нашего поколения, а этот переход соответствует амбициям владельцев «Интер Майами», которые хотят создать команду мирового уровня.

Ранее президент «Пари Сен-Жермен», отвечая на вопрос о Месси, заявил, что все великие игроки хотят продолжить карьеру в ПСЖ.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 11:44
Интер Майами не даст ему 75 миллионов в год. Поэтому пока это просто рекламный ход.
abramjan
abramjan
сегодня в 11:40
Владелец Интер Майами может ошибаться думая что если у меси много прыщавых почитателей в Европе далёких от футбола и в штатах сложится аналогичная ситуация...в латинской Америке месю далеко не боготворят а в США многие вообще не знают о его существовании)
abramjan
abramjan
сегодня в 11:37
Так тож великие!...причем здесь Месси?
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:59
...а Лео Месси — это игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времён...
Оговорочка "возможно" дает возможность для покупки запасного варианта, лучшего игрока всех времен номер 5 - Роналду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:53
Месси умрёт в Барсе!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 08:43, ред.
Зарему Салихову лучше купите, она у вас быстро порядок наведёт - уж очень соккер её рекламирует, прям скоро Путина заменит
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:25
Лет в 60 гном может и задуматься.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:09
Годика через два может и получится.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Лет через пять может и подпишете.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:38
Месси возвращается в Америку ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:38
Месси предан Барселоне, особенно когда она ему платит хорошие денежки.
Вроде уже писали что у них опять всё на мази. А если это так. то Интер пока может отдыхать. Легенда придёт чуть попозже, под старость лет.
Щас можно Рона заполучить, мечется бедолага, клуб побогаче ищет...
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