Совладелец «Интер Майами»: «Я оптимистичен относительно подписания Месси»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что оптимистично настроен относительного возможного подписания форварда «Барселоны» , у которого истекает контракт с каталонским клубом.

Мы с Дэвидом [Бекхэмом] очень усердно работаем и стремимся к тому, чтобы привлечь сюда лучших футболистов, а Лео Месси — это игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времён.

Я оптимистичен относительного того, что Месси будет играть в футболке «Интер Майами», потому что думаю, что она станет отличным дополнением к наследию величайшего игрока нашего поколения, а этот переход соответствует амбициям владельцев «Интер Майами», которые хотят создать команду мирового уровня.