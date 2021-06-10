Совладелец «Интер Майами»: «Я оптимистичен относительно подписания Месси»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что оптимистично настроен относительного возможного подписания форварда «Барселоны» Лионеля Месси, у которого истекает контракт с каталонским клубом.
Мы с Дэвидом [Бекхэмом] очень усердно работаем и стремимся к тому, чтобы привлечь сюда лучших футболистов, а Лео Месси — это игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времён.
Я оптимистичен относительного того, что Месси будет играть в футболке «Интер Майами», потому что думаю, что она станет отличным дополнением к наследию величайшего игрока нашего поколения, а этот переход соответствует амбициям владельцев «Интер Майами», которые хотят создать команду мирового уровня.
Ранее президент «Пари Сен-Жермен», отвечая на вопрос о Месси, заявил, что все великие игроки хотят продолжить карьеру в ПСЖ.
Оговорочка "возможно" дает возможность для покупки запасного варианта, лучшего игрока всех времен номер 5 - Роналду.
Оговорочка "возможно" дает возможность для покупки запасного варианта, лучшего игрока всех времен номер 5 - Роналду.
Вроде уже писали что у них опять всё на мази. А если это так. то Интер пока может отдыхать. Легенда придёт чуть попозже, под старость лет.
Щас можно Рона заполучить, мечется бедолага, клуб побогаче ищет...
Вроде уже писали что у них опять всё на мази. А если это так. то Интер пока может отдыхать. Легенда придёт чуть попозже, под старость лет.
Щас можно Рона заполучить, мечется бедолага, клуб побогаче ищет...