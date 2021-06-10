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Буффон отказал «Барселоне». Он хочет играть, чтобы попасть на ЧМ-2022

10 июня 2021, 01:19

Вратарь Джанлуиджи Буффон, который этим летом покинет «Ювентус», отказался от перехода в «Барселону».

По информации источника, каталонский клуб проявлял интерес к 43-летнему итальянцу, но Буффон решил отказаться от этого варианта. Отмечается, что голкипер хочет получать регулярную игровую практику, чтобы принять участие в ЧМ-2022 и стать первым футболистом в истории, которому удалось поехать на 6 чемпионатов мира.

Агент Буффона ранее сообщил о том, что его клиенту интересен вариант с переходом в «Бенфику».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 12:10
В серии В.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июня в 07:00
Буффон не перестает удивлять
112910415
112910415
10 июня в 06:59
и кто всё это выдумал ?
КЭТиК
КЭТиК
10 июня в 04:42
Разве что туристом его на чемпионат возьмут.
Lewa2708
Lewa2708
10 июня в 03:33
Это мог бы быть даже седьмой ЧМ , если бы не тот вылет от шведов)
mihaluch
mihaluch
10 июня в 01:36
Если поедет то установит мировой рекорд.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
10 июня в 01:35
В музей на Ноу Камп рядом с Золотыми Мячами Месси они его предлагали засунуть, что ли?
Ironigor
Ironigor
10 июня в 01:35, ред.
Чушь какая, кто этот источник фантазер ???
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