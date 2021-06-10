Буффон отказал «Барселоне». Он хочет играть, чтобы попасть на ЧМ-2022

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10 июня 2021, 01:19

Вратарь , который этим летом покинет «Ювентус», отказался от перехода в «Барселону».

По информации источника, каталонский клуб проявлял интерес к 43-летнему итальянцу, но Буффон решил отказаться от этого варианта. Отмечается, что голкипер хочет получать регулярную игровую практику, чтобы принять участие в ЧМ -2022 и стать первым футболистом в истории, которому удалось поехать на 6 чемпионатов мира.

Агент Буффона ранее сообщил о том, что его клиенту интересен вариант с переходом в «Бенфику».