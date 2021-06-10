Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне. Это условие контракта Неймара

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сегодня, 09:30

Нападающий , скорее всего, останется в ПСЖ .

Как сообщается, при подписании нового контракта его одноклубник Неймар выдвинул руководству парижан ряд условий. Ключевым из них было сохранение в составе Мбаппе. Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому президент клуба Нассер Аль Хелаифи пообещал Неймару, что Мбаппе точно не будет продан в этом году и что клуб сделает всё возможное, чтобы подписать с Килианом новую сделку.