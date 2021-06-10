Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне. Это условие контракта Неймара

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, останется в ПСЖ.
Как сообщается, при подписании нового контракта его одноклубник Неймар выдвинул руководству парижан ряд условий. Ключевым из них было сохранение в составе Мбаппе. Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому президент клуба Нассер Аль Хелаифи пообещал Неймару, что Мбаппе точно не будет продан в этом году и что клуб сделает всё возможное, чтобы подписать с Килианом новую сделку.
Ранее стало известно ещё одно условие, которое бразилец выдвинул ПСЖ. Это секретный пункт контракта Неймара, который вступит в силу с 2025 года.
Для Мбаппе остаться в ПСЖ с точки зрения заработной платы, а возможно, и завоевания трофеев, может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги, что отражается постоянно на выступлении в ЛЧ.
Для Мбаппе остаться в ПСЖ с точки зрения заработной платы, а возможно, и завоевания трофеев, может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги, что отражается постоянно на выступлении в ЛЧ.