ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2020/2021

Мбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне. Это условие контракта Неймара

сегодня, 09:30

Нападающий Килиан Мбаппе, скорее всего, останется в ПСЖ.

Как сообщается, при подписании нового контракта его одноклубник Неймар выдвинул руководству парижан ряд условий. Ключевым из них было сохранение в составе Мбаппе. Контракт француза с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому президент клуба Нассер Аль Хелаифи пообещал Неймару, что Мбаппе точно не будет продан в этом году и что клуб сделает всё возможное, чтобы подписать с Килианом новую сделку.

Ранее стало известно ещё одно условие, которое бразилец выдвинул ПСЖ. Это секретный пункт контракта Неймара, который вступит в силу с 2025 года.

Все новости
Депай отказался комментировать возможный переход в «Барселону»
Сегодня, 13:13 Комментарии10
ОфициальноСербский защитник Каменович проходит медобследование для «Лацио»
Сегодня, 12:11 ФотоКомментарии3
Слухи«Ювентус» предлагает Депаю зарплату на 3 млн евро больше, чем «Барселона»
Сегодня, 10:51 Комментарии6
Слухи«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Коутиньо
Сегодня, 10:38 Комментарии9
СлухиГюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
Слухи«Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта
Сегодня, 07:57 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:44
Камерунское Эму- в ПСЖ ,а вот НЕЙМАР в Барселону -это фишка сегодняшнего утра,вот это новость!!!Рад за Неймара!!!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:29
Если это правда, во что очень слабо верится, то во-первых у ПСЖ появился свой Месси, а во-вторых руководство ПСЖ может так неплохо пролететь в том случае, если Мбаппе откажется продлевать контракт и уже следующим летом уйдёт бесплатно. Ну а какую ценность представляет Неймар без Мбаппе мы прекрасно видели в прошедшей ЛЧ, где в стадии плей-офф Мбаппе с Неймаром забили 6 голов на двоих, из которых Мбаппе забил 6, ну а Неймар... сами посчитаете.
Legend 6
Legend 6 ответ steelhead (раскрыть)
сегодня в 14:38
Просветите же нас
berda2003
berda2003
сегодня в 14:08
симулянт порядочным человеком не бывает!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:07
Очень не нравится и огорчает, что игроки, хотя бы и статусные , могут диктовать условия руководству своих клубов.
steelhead
steelhead
сегодня в 14:07
Чепуху какую то вбрасывают. Это даже не утка, это моча утки. Мбаппе нткуда не уйдет этим летом, но совсем по другим причинам.
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 13:35
К сожалению, коронавирус многое изменил. Если раньше Реал смог бы гарантировать финансовую стабильность и как следствие усиление состава самыми топовыми футболистами, в частности Мбаппе, то после пандемии какое-то время, а может быть и надолго, наиболее финансово мощными станут именно ПСЖ и Сити.
Для Мбаппе остаться в ПСЖ с точки зрения заработной платы, а возможно, и завоевания трофеев, может быть лучшим вариантом, чем уйти в Реал. Единственный минус - низкая конкурентоспособность французской лиги, что отражается постоянно на выступлении в ЛЧ.
wkgjt55n6fuu
wkgjt55n6fuu
сегодня в 13:14
Без Мбаппе Неймар никто можно сказать в псж,держится на нем поэтому.
Неймар,как и в Барсе ломает командные атаки,чтобы показать свои финты,короче показушник и негодяй.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 11:56
Неймар с ним не может расстаться что ли неужели у них ......
atur72
atur72
сегодня в 11:27
Неймар очень распиаренный игрок . Как командный игрок -просто никакой , а как человек просто 75
abramjan
abramjan
сегодня в 11:24
Неймар нахватался от меси замашек)...
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:10
Вот сученышь ,этот неймар хочет жар загребать чужими руками,или ногами!!?? Мбаппе наверно хороший ассистент, либо без него неймар полный ноль,и дабы избежать разоблачения, на весь париж, завыл, ножками затопал!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:55
Судя по всему, имеет. Просто уход Мбаппе развяжет руки бразильцу, и он тоже может свалить. Возможно, вслед за французом.
Их, богатеньких Буратин, трудно понять. Может, взаимопонимание у них с полувзгляда, может, семьями дружат, может, любовница общая ;) Вот и ставят условия шейхам, да ещё и секретные какие-то. Весело у них.
Да и нам тоже интересно наблюдать за развитием событий.
Запасаемся поп-корном и устраиваемся поудобнее ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:52
Нормально так Неймар припух. Из-за него парню теперь и не уйти никуда???
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:39
Неймара могут кидануть
LOpp
LOpp ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:19
Зарема много кого предлагала купить..

ДСА
ДСА
сегодня в 10:11
Ему и в ПСЖ весьма неплохо.
112910415
112910415
сегодня в 10:03
интересный нюанс !
а свобода Мбаппе не " имеет значения " ?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:01
Жаль, ему давно пора уйти.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:54
Попал в рабство к бразильцу 😄😁😆
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:32, ред.
Очень жаль, мы ждали его в России.

УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 09:32
Изначально было понятно что шейхи его не отпустят. Так что реал и остальные клубы могут успокоиться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:31
тогда может бесплатно уйти, не надо идти на поводу у неймара
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100