«Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта

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сегодня, 07:57

Капитан «Барселоны» пока не получал официального предложения о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ведёт переговоры с отцом и агентом игрока Хорхе Месси. Однако до официального предложения дело пока не доходило.

Недавно Лапорта заявил, что финансовый аспект не является приоритетным для Лионеля Месси.