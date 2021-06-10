«Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не получал официального предложения о продлении контракта, который истекает 30 июня.
Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ведёт переговоры с отцом и агентом игрока Хорхе Месси. Однако до официального предложения дело пока не доходило.
Недавно Лапорта заявил, что финансовый аспект не является приоритетным для Лионеля Месси.
P.S. а как уйти хотел!...как хотел!...что тут добавит..мужик "принципиальный",хозяин своему слову)
P.S. а как уйти хотел!...как хотел!...что тут добавит..мужик "принципиальный",хозяин своему слову)
Блесни напоследок, Лео!!! Порадуй нас!!!
Блесни напоследок, Лео!!! Порадуй нас!!!