ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2020/2021

«Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта

сегодня, 07:57

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пока не получал официального предложения о продлении контракта, который истекает 30 июня.

Согласно источнику, президент каталонского клуба Жоан Лапорта ведёт переговоры с отцом и агентом игрока Хорхе Месси. Однако до официального предложения дело пока не доходило.

Недавно Лапорта заявил, что финансовый аспект не является приоритетным для Лионеля Месси.

Все новости
Депай отказался комментировать возможный переход в «Барселону»
Сегодня, 13:13 Комментарии10
ОфициальноСербский защитник Каменович проходит медобследование для «Лацио»
Сегодня, 12:11 ФотоКомментарии3
Слухи«Ювентус» предлагает Депаю зарплату на 3 млн евро больше, чем «Барселона»
Сегодня, 10:51 Комментарии6
Слухи«Марсель» ведёт переговоры о трансфере Коутиньо
Сегодня, 10:38 Комментарии9
СлухиГюндогану интересен вариант с переходом в «Барселону»
Сегодня, 09:58 Комментарии7
СлухиМбаппе останется в ПСЖ в следующем сезоне. Это условие контракта Неймара
Сегодня, 09:30 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
сегодня в 14:41
Команда пиарщиков аргентинца уговаривают руководство Барсы о продлении контракта . Но как видим , Лапорта не очень торопится !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:11
Может он им уже не нужен?!😜
abramjan
abramjan
сегодня в 11:43, ред.
Видимо придется просить остальных игроков сильно ужаться в зарплате что бы этот "патриот Барселоны" согласился на продление)...
P.S. а как уйти хотел!...как хотел!...что тут добавит..мужик "принципиальный",хозяин своему слову)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:58
Опять эта гнилая история.
Legend 6
Legend 6 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 08:29
Также как КониФея. Месси хотя бы команду тащит, а жонглер сборную топил вечно и коням подарки привозил ради собственного рекорда (Игорь43). Хорошо хоть из сборной ушел.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 08:27
Важный момент: финансы не главный аспект!!!
Блесни напоследок, Лео!!! Порадуй нас!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:21
Контракт дело решённое.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:12
Карлик сам решает в какой момент с ним можно продлить контракт.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:09
Тут каждый пункт договора пахнет миллионами.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 07:58
это вопрос времени
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
А чего они тянут то?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100