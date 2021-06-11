Ильин будет получать в «Краснодаре» 1,5 млн рублей в неделю

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вчера, 20:48

Стали известны некоторые детали контракта новобранца «Краснодара» .

29-летнему форварду изначально предлагался контракт с зарплатой 50 тысяч евро в месяц, но эти условия игрока не устроили, поэтому клуб увеличил предложение до 70 тысяч евро в месяц (примерно 6 млн рублей по текущему курсу).

Сегодня Ильин подписал с «быками» договор до конца мая 2024 года.