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Ильин будет получать в «Краснодаре» 1,5 млн рублей в неделю

вчера, 20:48

Стали известны некоторые детали контракта новобранца «Краснодара» Владимира Ильина.

29-летнему форварду изначально предлагался контракт с зарплатой 50 тысяч евро в месяц, но эти условия игрока не устроили, поэтому клуб увеличил предложение до 70 тысяч евро в месяц (примерно 6 млн рублей по текущему курсу).

Сегодня Ильин подписал с «быками» договор до конца мая 2024 года.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 22:24
не могу понять. у меня включен ад блок. а слева в столбце стоит реклама девочка воду льет. у всех так? китаянка вроде . что это?
протон1
протон1
вчера в 22:21
отключают про украину . там я заходил на укр сайт футбол какой то есть. там просто все что угодно говорят о россии украинцы. а тут вот нельзя
pomor45
pomor45
вчера в 22:19
Для чего они публикуют зарплаты футболистов? Ничего, кроме неприязни, они не вызывают, а излияния этих чувств на спортивных сайтах абсолютно ни на что не влияют.
Martini-1987
Martini-1987
вчера в 21:51, ред.
Где-то в Москве или в Питере прочитав эту новость, кусая губы, грустит один Генич
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:47
И тебе не хворать!
Дело то в том, что такой перегиб не только в России, а во всём мире тоже. Ну чем они такие выдающиеся, что получают космические деньги? Уверяю, если бы все команды разом уменьшили бы своим игрокам зряплату раз в сто, они бы играли. Потому что идти некуда, а дворы подметать они не пойдут.
Так что не а одном Газпроме дело...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:44
Для них сине-бело-голубая Клеопатра вне подозрений. Ни копейки из госбюджета не берет! Ты знал об этом? Теперь будешь знать. А если учесть, что такая "звезда" как Лзюба получает в 4 раза больше этого Ильина, то твоя уверенность в кристальной честности и чистоте Газпрома должна вообще стать непоколебимой!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:40
Это плата за усиленную кривоногость). Просто парень вытащил счастливый билет. Да, уж...
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 21:36
Обалдеть! 29-летний чувак с трансферной стоимостью 2.2 м. долларов будет получать почти лям в год. РПЛ идеальна для посредственных игроков.
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:26
Доброго Здоровья, Ангел!
Исправить это не сложно, нужна здоровая инициатива Газпрома и главное начинать со своего питерского футбольного клуба, а дальше цепная реакция по всем остальным клубам.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:18
Почти квартиру в неделю, в том же Краснодаре... Конечно не в центре и не ВИП)
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 21:14
Ну я посчитал это 1 млн долларов в год , в принципе не так уж и много
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07, ред.
На семечки !!! Тебя дуранули Володя , как ты будешь теперь выживать в Краснодаре, придётся в такси 🚕 ещё подрабатывать Краснодар - Сочи !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:06
А какой-нибудь врач, спасая людей, эти 6 лямов будет зарабатывать лет примерно 10.
10 лет спасать людей! И месячная зарплата пешехода. И это ещё скромненькая зарплата.
Ну вот как исправить этот перегиб?
particular
particular
вчера в 21:01
Многие хотят больше... А заодно - чаще и глубже 😏
makkie
makkie
вчера в 21:01
А это больше, чем Галицкий платит воспитанникам Академии в составе?)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:53
Ну и хорошо)
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