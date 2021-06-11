Ильин будет получать в «Краснодаре» 1,5 млн рублей в неделю

Стали известны некоторые детали контракта новобранца «Краснодара» Владимира Ильина.
29-летнему форварду изначально предлагался контракт с зарплатой 50 тысяч евро в месяц, но эти условия игрока не устроили, поэтому клуб увеличил предложение до 70 тысяч евро в месяц (примерно 6 млн рублей по текущему курсу).
Сегодня Ильин подписал с «быками» договор до конца мая 2024 года.
Дело то в том, что такой перегиб не только в России, а во всём мире тоже. Ну чем они такие выдающиеся, что получают космические деньги? Уверяю, если бы все команды разом уменьшили бы своим игрокам зряплату раз в сто, они бы играли. Потому что идти некуда, а дворы подметать они не пойдут.
Так что не а одном Газпроме дело...
Дело то в том, что такой перегиб не только в России, а во всём мире тоже. Ну чем они такие выдающиеся, что получают космические деньги? Уверяю, если бы все команды разом уменьшили бы своим игрокам зряплату раз в сто, они бы играли. Потому что идти некуда, а дворы подметать они не пойдут.
Так что не а одном Газпроме дело...
Исправить это не сложно, нужна здоровая инициатива Газпрома и главное начинать со своего питерского футбольного клуба, а дальше цепная реакция по всем остальным клубам.
Исправить это не сложно, нужна здоровая инициатива Газпрома и главное начинать со своего питерского футбольного клуба, а дальше цепная реакция по всем остальным клубам.
10 лет спасать людей! И месячная зарплата пешехода. И это ещё скромненькая зарплата.
Ну вот как исправить этот перегиб?
10 лет спасать людей! И месячная зарплата пешехода. И это ещё скромненькая зарплата.
Ну вот как исправить этот перегиб?