Райола не был инициатором повышения зарплаты Доннаруммы до 12 млн евро

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сегодня, 13:00

Голкипер принял решение покинуть «Милан».

Стороны не смогли согласовать новый контракт. Доннарумма хотел получать 12 млн евро, а «россонери» были готовы предложить вратарю только 8 млн евро. Ходили слухи о том, что именно Мино Райола, агент голкипера, пытался добиться существенного увеличения заработной платы игрока. Однако стало известно, что идея стать самым высокооплачиваемым вратарём в мире принадлежала именно Доннарумме. Джанлуиджи дал указание Райоле запросить у «Милана» зарплату в 12 млн евро.