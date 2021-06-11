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Райола не был инициатором повышения зарплаты Доннаруммы до 12 млн евро

сегодня, 13:00

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма принял решение покинуть «Милан».

Стороны не смогли согласовать новый контракт. Доннарумма хотел получать 12 млн евро, а «россонери» были готовы предложить вратарю только 8 млн евро. Ходили слухи о том, что именно Мино Райола, агент голкипера, пытался добиться существенного увеличения заработной платы игрока. Однако стало известно, что идея стать самым высокооплачиваемым вратарём в мире принадлежала именно Доннарумме. Джанлуиджи дал указание Райоле запросить у «Милана» зарплату в 12 млн евро.

На данный момент Доннарумма ведёт переговоры с ПСЖ. Стороны фактически согласовали сделку.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:14
хапуга!, а вратаришка то не особо крутой
BDA8181
BDA8181
сегодня в 13:49
Как то с трудом верится )))
Ozabot
Ozabot
сегодня в 13:31
Да, был инициатором зарплаты только до 11,9 миллионов. Чем меньше клиентов Райолы в клубе, тем лучше. Только Златан не ведется на интриги своего агента.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:08
Каждый переход - Райоле доход!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:03
Может быть выйдет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:02
Это было понятно
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