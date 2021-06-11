ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Нижегородов – игрок «Рубина»

сегодня, 15:39

Пресс-служба «Рубина» объявила о заключении контракта с защитником Константином Нижегородовым.

Срок соглашения с 18-летним футболистом не сообщается.

Защитник является сыном бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Геннадия Нижегородова.

Напомним, ранее на Нижегородова претендовал ЦСКА.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:31
А чё его цска не подписал ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:07
На какой срок секрет чтоли?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 16:22
Желаю ему удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:13
Слуцкий умеет с молодёжью работать !!!
Я думаю для молодого пацана лучший вариант для роста !!! Удачи!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:06
Очень рад удачи
beefs
beefs
сегодня в 16:06
трансферная политика Рубина на следующий сезон....
jobss
jobss ответ Storm-Shadow (раскрыть)
сегодня в 15:52
Второй в списке нападающих
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:50
Украинцы всегда хорошо играли в футбол ! Рубину пригодится !)
ildar_3871
ildar_3871 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:49
Так же как Хвичу!)
y4prqejjq3af
y4prqejjq3af
сегодня в 15:47
Я думал Гена Нижегородов)))
ДСА
ДСА
сегодня в 15:47
Увели перспективного игрока.
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