Нижегородов – игрок «Рубина»

Пресс-служба «Рубина» объявила о заключении контракта с защитником Константином Нижегородовым.
Срок соглашения с 18-летним футболистом не сообщается.
Защитник является сыном бывшего футболиста «Локомотива» и сборной России Геннадия Нижегородова.
❗ ОФИЦИАЛЬНО ❗— «Рубин» Казань (@fcrk) June 11, 2021
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Константин Нижегородов – в «Рубине»!
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Ранее 18-летний защитник выступал за юношеские команды «Черноморец» (Одесса), «Шальке» (Германия), «Ганза» (Германия).
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Добро пожаловать! ❤️💚 pic.twitter.com/EVCp1Hij8x
Напомним, ранее на Нижегородова претендовал ЦСКА.
Я думаю для молодого пацана лучший вариант для роста !!! Удачи!!!
Я думаю для молодого пацана лучший вариант для роста !!! Удачи!!!