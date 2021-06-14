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В «Спартаке» рассказали, какие позиции клуб усилит этим летом

14 июня 2021, 18:04

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о потенциальных трансферах московского клуба, а также о ситуации с контрактами защитников Самуэля Жиго и Георгия Джикии.

Приоритет в трансферной компании — правый защитник и опорник. Но никаких решений не будет принято, пока Руй Витория не познакомится и не увидит команду.

На продление идут и Джикия и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Предварительный контакт с Джикией есть, и он позитивный. Представители Жиго прислали свои пожелания по контракту, мы прислали встречное предложение. Нужно говорить с самим Жиго, переговоры будут тоже после Евро.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
14 июня в 22:59
Вопрос в контракте может стоять лишь о зарплате.
sv_1969
sv_1969 ответ Брулин (раскрыть)
14 июня в 22:50
ПЗ надо было приобретать ещё вчера так сказать
Брулин
Брулин
14 июня в 21:51
Давно пора приобрести классного опорника и правого защитника. Необходимо положительно решить вопрос с Мозесом. Тогда можно реально рассчитывать на завоевание титулов.
112910415
112910415
14 июня в 19:10
пока всё штатно
makkie
makkie
14 июня в 18:44
И Джикию, и Жиго обязательно продлять.
Судя по всему, Витория будет играть в 4 защитника, так что оба станут ключевыми защитниками.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 июня в 18:40
Жиго может и ускользнуть после Чемпионата Европы.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 18:10
Должны договориться, я так думаю.
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