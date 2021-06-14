В «Спартаке» рассказали, какие позиции клуб усилит этим летом

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о потенциальных трансферах московского клуба, а также о ситуации с контрактами защитников и .

Приоритет в трансферной компании — правый защитник и опорник. Но никаких решений не будет принято, пока Руй Витория не познакомится и не увидит команду.

На продление идут и Джикия и Жиго. Вопрос переговоров будет после Евро. Предварительный контакт с Джикией есть, и он позитивный. Представители Жиго прислали свои пожелания по контракту, мы прислали встречное предложение. Нужно говорить с самим Жиго, переговоры будут тоже после Евро.