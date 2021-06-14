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«Спартак» не получал предложений от «Вест Хэма» по трансферу Крала

14 июня 2021, 17:37

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм».

Предложений по Кралу пока не было, контактов с «Вест Хэмом» по нему тоже.

Ранее появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов заплатить за трансфер Крала около 23,2 млн евро.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
14 июня в 20:28
Так вроде и Крал в отборе супер в центре. Почему у наших руководов желание продать? Продавать надо шлак -а Крал таким далеко не является. Защитника бы-но чертов лимит опять. Но Литвинова молодого подпускать к составу надо-парень толковый вроде по крайней мере сейчас. Бакая надо сплавить-Мирзов объективно лучше его.
makkie
makkie
14 июня в 19:39
Мележиков говорит, что Спартак ищет опорника.
Значит, скорее всего, Витории нужен чистый разрушитель в центр поля, как было в Бенфике. Там в центре всё перекусывал серб Фейса. В идеале взять опорника из Франции - там их много, и все злые в отборах.
Константин Белых
Константин Белых
14 июня в 18:32
Вот и ладушки. Не нужен-с огромным удовольствием оставим в команде. Для РПЛ-он ТОП. Продавать никого не надо в следующем сезоне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июня в 18:05
Никому он не нужен, весь мир видел сегодня этого кралла.
ДСА
ДСА
14 июня в 17:59
Агент втихаря переговоры ведёт.
YVG
YVG
14 июня в 17:53
В Вест Хэме еще есть люди, разбирающиеся в Кралях.
ABir
ABir
14 июня в 17:46
Летять утки
BDA8181
BDA8181
14 июня в 17:39
а что кто то был уверен в том что он нужен ВХЮ))Я изночально говорил что бред))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июня в 17:38
Не кому их Крал не нужен
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