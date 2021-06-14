«Спартак» не получал предложений от «Вест Хэма» по трансферу Крала

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14 июня 2021, 17:37

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что полузащитник может перейти в «Вест Хэм».

Предложений по Кралу пока не было, контактов с «Вест Хэмом» по нему тоже.

Ранее появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов заплатить за трансфер Крала около 23,2 млн евро.