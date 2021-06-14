«Спартак» не получал предложений от «Вест Хэма» по трансферу Крала

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о том, что полузащитник Алекс Крал может перейти в «Вест Хэм».
Предложений по Кралу пока не было, контактов с «Вест Хэмом» по нему тоже.
Ранее появилась информация о том, что «Вест Хэм» готов заплатить за трансфер Крала около 23,2 млн евро.
Значит, скорее всего, Витории нужен чистый разрушитель в центр поля, как было в Бенфике. Там в центре всё перекусывал серб Фейса. В идеале взять опорника из Франции - там их много, и все злые в отборах.
Значит, скорее всего, Витории нужен чистый разрушитель в центр поля, как было в Бенфике. Там в центре всё перекусывал серб Фейса. В идеале взять опорника из Франции - там их много, и все злые в отборах.